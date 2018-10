Bac 2019 : Aucun changement

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé, hier, qu’«il n’y aura pas de changement dans les épreuves du Baccalauréat pour la session 2019».

Dans sa déclaration faite en marge d’une visite de travail dans la wilaya d’El Oued, la ministre a indiqué que les changements dans l’organisation du Bac ne seront opérés qu’à partir de l’année prochaine.

La première responsable du secteur a, dans ce contexte, souligné la prise en compte dans l’examen du Baccalauréat session 2020, de la note de contrôle continu. «Bien qu’aucun changement ne sera apporté à l’examen du Bac de cette année» a-t-elle rassuré, et en précisant qu’à partir de l’année prochaine la note du contrôle continu sera comptabilisée depuis la deuxième année secondaire.

En effet, la ministre a auparavant, fait savoir que «la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat nécessite la prise en considération des évaluations continues de l’élève à partir de la deuxième année secondaire, en accordant la priorité aux épreuves écrites de l’examen du baccalauréat. Une mesure qui permettra, selon Mme Benghabrit d’éviter de gonfler les notes de l’élève, lors de l’évaluation continue.

La ministre a, dans une récente déclaration, a relevé l’importance accordée à la question de la reforme du Bac qui a été soumise deux fois au gouvernement depuis 2016, précisant que le débat de cet important examen national, se poursuit toujours. Selon elle, les principaux axes de la réforme de l’examen du baccalauréat a nécessité beaucoup de réflexion et d’intenses débats.

Il est utile de souligner dans cette optique, que le ministère de l’Éducation nationale avait présenté des propositions relatives à la réforme de l’examen du baccalauréat. Ces propositions, formulées à l’issue d’un atelier national portant sur ce thème et des réunions entre les représentants du ministère et les partenaires sociaux, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consistent, notamment en la réduction du nombre de jours de l’examen de 5 à 3 avec deux matières par jour, de la méthode de correction, de notation et d’évaluation, du coefficient et du principe de graduation dans la réforme.

Par ailleurs, Mme Benghabrit a souligné la nécessité d’apporter des modifications au guide adopté, pour l’évaluation des sujets des examens, dans le but d’améliorer la qualité des sujets proposés dans les examens nationaux, dont le baccalauréat.

Elle a, dans ce sillage, indiqué que «l’élaboration des sujets d’examens pour les années à venir se fera sur la lumière de l’évaluation de l’année précédente». Selon la ministre, ce guide sera une référence à même de soumettre les sujets proposés à certains objectifs et normes en adéquation avec le contenu des programmes scolaires.

«Ceci doit se faire à travers des méthodes conformes avec la compétence escomptée dans l’élaboration des questions et des sujets des examens pour les différentes matières» a-t-elle noté.

Pour ce faire, des enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets d’examens nationaux des trois paliers scolaires, au titre de l’année scolaire 2018 / 2019, vont bénéficier d’une formation en novembre prochain, en vue d’améliorer leurs performances.

«Ce cycle de formation permettra à ces enseignants d’échanger les expériences et expertises sur les critères et indicateurs adoptés pour l’élaboration de ces sujets», a-t-elle expliqué.

Il est utile de rappeler que les inscriptions aux examens nationaux sont, toujours en cours et devront se poursuivre jusqu’au 15 novembre prochain, sur le site web de l’Office national des examens et concours (ONEC).

Kamélia Hadjib