Plan national climat : 156 actions pour faire face aux effets du changement climatique

«Nous sommes prêts à participer à l’effort international contre les changements climatiques mais nous attendons, pour notre part, qu’il y ait un transfert de technologie et un appui financier pour pouvoir réduire, jusqu’à 22%, nos émissions de gaz à effet de serre», voici ce qui ressort des déclarations de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, hier à Alger, lors d’un séminaire portant sur les changements climatiques, leurs impacts et les moyens de lutter contre ces phénomènes.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter le Plan national climat (PNC), un document stratégique de lutte contre les effets du changement climatique à l’échelle nationale comportant 156 actions. Mme Zerouati a estimé que ce plan national constitue une redynamisation du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables à travers un plan d’action. Fruit d’une concertation du ministère avec 18 secteurs, ce PNC comporte, parmi ses actions d’adaptation aux changements climatiques, la gestion des risques autour du littoral, la gestion des risques inondation, la protection de la ressource hydrique, la lutte contre les feux de forêt, l’adaptation à la sécheresse agricole, la surveillance de l’impact des CC sur la santé, la lutte contre la désertification et l’adaptation des plans locaux aux changements climatiques notamment dans la gestion des risques.

Les actions d’atténuation des effets du changement climatique concernent pour leur part les secteurs de l’industrie, les déchets, l’énergie, les forêts, le transport, les collectivités locales, l’habitat et le tourisme. «Le plan national climat n’est que la première pierre angulaire du chantier qui nous attend», a estimé la ministre.

Par ailleurs, Mme Zerouati a rappelé la nécessité de l’appui des bailleurs de fonds internationaux pour multiplier les actions de lutte contre le changement climatique et ses effets, notamment à travers le transfert de technologie.

Présent à l’événement, le chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, John O’Roorke, a indiqué que «cette étude fait un zoom sur un territoire densément peuplé et fortement urbanisé». «Elle montre que la menace climatique sur ce territoire est réel et fournit des outils scientifiques d’analyse et de prise de décision qui permettront de préparer le plan d’adaptation et les ripostes nécessaires», a-t-il souligné. Selon ses auteurs, l’étude met à disposition une base de données «très riche» et un système d’information géographique qui pourra être utilisé par d’autres secteurs et pour d’autres objectifs outre la prévention des risques de catastrophes.



Appui de l’UE à la politique sectorielle de l’environnement en Algérie



Notons que notre pays ressent de plus en plus sévèrement les effets du changement climatique. Cela concerne tout particulièrement le nord du pays, une étroite bande côtière sur laquelle se concentre la majeure partie de la population, de la production agricole et de l’industrie. Les températures moyennes augmentent ainsi que le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, telles que sécheresses, précipitations intenses et tempêtes.

Ainsi, afin d’accompagner l’initiative algérienne, le programme d’appui au plan national climat, s’inscrivant dans un programme de coopération avec l’Union européenne, est venu pour soutenir les acteurs algériens afin qu’ils disposent de capacités améliorées et d’instruments performants pour la mise en place du PNC.

Pour le directeur général de l’environnement au ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, Nouar Laïb, «l’Algérie fait partie des régions du monde qui subissent le plus les conséquences des changements climatiques. Pour y faire face, le pays se prépare activement pour lutter contre ces effets, notamment grâce à la collaboration efficace de l’UE et celle de la GIZ (agence allemande de coopération internationale)», a-t-il affirmé.

Dans cette optique, le chef de la délégation de l’UE, a tenu à saluer les efforts constants de l’Algérie à lutter contre les effets des changements climatiques. Poursuivant sa déclaration, le représentant de l’UE a fait savoir que : «L’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui à la politique sectorielle de l’environnement a contribué à financer l’étude de la vulnérabilité de la côte algéroise».

Sami Kaïdi