Le PDG de Sonatrach l’a affirmé : «Exxon mobil très intéressée par l’Algérie»

De notre envoyé spécial à Ouargla : Karim Aoudia



Considérée parmi les «super-majors» des compagnies pétrolières et gazières dans le monde, la multinationale américaine Exxon Mobil «est très intéressée d’investir en Algérie», a affirmé hier le Pdg de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour. Au terme de sa visite à Hassi Messaoud, il a tenu à mettre en relief lors d’une conférence de presse l’importance «de plus en plus grandissante» qu’accorde la compagnie américaine à l’Algérie. «Il y a quelques années, cette même compagnie ne voulait même pas entendre parler de l’Algérie, aujourd’hui sa vision a complètement changé et je considère que c’est un bon signe, à encourager». Sur un autre volet, il évoquera le forum de l’Energie qu’organise Sonatrach les 29 et 30 octobre à Alger. «Les responsables de Total, Eni Cepsa, Repsol et d’autres compagnies réputées mondialement prendront part à cette manifestation». L’Algérie est de plus en plus «fréquentable grâce à la sécurité et à la stabilité dont elle jouit partout sur son territoire», a-t-il ajouté.



La presse nous est nécessaire



«Sonatrach est une entreprise du peuple algérien et nous avons décidé que désormais tout ce qui concerne le social, le médical, le culturel et le sportif est géré par la Direction générale, afin d’avoir une meilleure coordination», a-t-il affirmé par ailleurs lors d’une rencontre «brainstorming, œuvres sociales et HSE», à Haoudh Berkaoui. «Le travailleur est un élément essentiel pour l’accompagnement de l’entreprise dans le cadre de sa stratégie de déploiement SH 2030», a-t-il ajouté. M. Ould Kaddour a saisi l’opportunité de la célébration de la journée nationale de la Presse pour souligner son rôle «important dans la sensibilisation de l’opinion publique». «L’information, notamment à vocation internationale, quant elle n’est pas bien traitée peut faire beaucoup de mal», a-t-il dit à ce propos. «La presse est une institution nécessaire pour notre travail», a-t-il affirmé.

En marge de cette rencontre, une série de conventions de sponsoring ont été signées entre Sonatrach et six clubs sportifs de Ouargla

K. A.