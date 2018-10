Réalisation de centrales photovoltaïques de 150 MW : L’appel d’offres sera lancé avant fin décembre

«L’appel d’offres pour la réalisation de centrales photovoltaïques, par voie de mise aux enchères de 150 MW, sera lancé avant la fin décembre 2018», a réaffirmé, hier, à Alger, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre-débat sur cet appel d’offres, il a invité les investisseurs locaux, publics et privés, seuls ou en partenariat, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à investir davantage dans ce projet porteur pour l’économie. Il a insisté à cet effet sur la nécessité pour les opérateurs et autorités publiques à «conjuguer les efforts pour que cette opération soit couronnée de succès», avant de mettre en avant le potentiel dont recèle notre pays dans le domaine de l’énergie renouvelable. Devant un parterre d’experts et hommes d’affaires, le ministre a rappelé qu’un programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique a été adopté par le gouvernement en 2011 et mis à jour en 2015. A travers ce programme, qui cible la réalisation d’une capacité de 22.000 MW, a souligné le premier responsable du secteur, «l’Algérie a confirmé son choix de valorisation optimale et de diversification de ses ressources énergétiques». Il a ajouté qu’en plus de cela, un nombre important d’ouvrages de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ont été réalisés, avant et après l’adoption du programme national, avec la mise en service de la centrale électrique hybride solaire-gaz de Hassi R’mel, en mai 2011, suivie de deux autres projets pilotes, à savoir la centrale expérimentale de Ghardaïa de 1,1 MW et le parc éolien d’Adrar de 10,2 MW. Et de poursuivre : «Aujourd’hui, nous pouvons également comptabiliser la réalisation, par le groupe Sonalgaz, de plus de 343 MW de capacité installée en renouvelable, localisée dans les régions des Hauts Plateaux et Grand sud du pays». M. Guitouni a estimé que la réalisation de ces projets a, sans nul doute, permis d’acquérir une expérience dans le domaine des Enr, à travers une capitalisation dans la maîtrise d’œuvre et le suivi de projets, qui gagneraient à être développées et mis à profit pour mener d’autres projets. Pour encourager les investisseurs locaux, le ministre les a rassurés de la grande volonté des pouvoirs publics de réaliser ce programme de 22.000 MW par l’industrie et les moyens de réalisation nationaux. Mettant l’accent sur la transition énergétique visée par l’Algérie, il a indiqué qu’elle ne se limite pas à diversifier le bouquet énergétique destiné à la satisfaction de la demande nationale en électricité. Cette transition énergétique, enchaîne-t-il, «constitue une opportunité historique pour un développement planifié et maîtrisé du tissu industriel national par l’émergence de nouvelles filières dédiées aux équipements des énergies nouvelles et renouvelables». Quant au nombre d’emplois qu’ils allaient créer à travers ce projet, il a fait savoir qu’ils peuvent atteindre les 7.000 postes. Pour appuyer sa déclaration, le ministre s’est référé aux chiffres avancés au niveau international, indiquant que pour 1 MW photovoltaïque, le nombre d’emplois créés serait de 30 postes pour couvrir toutes les parties de la chaîne de valeur. En réponse à une question relative au prix du MW, il a précisé que «celui-ci, qui a connu une baisse d’environ cinq fois par rapport aux années précédentes sur le marché international, sera plafonné et fixé d’avance». En outre, à une question de savoir si le foncier ne pose pas de problème, le ministre a rassuré les investisseurs que les lots de terrain pour mener à bon port ce projet «sont déjà disponibles». De son côté, Abdelkader Choual, président du comité de direction de la CREG, a souligné qu’à propos de «la stratégie de mise en œuvre de ce projet, il s’agira de recourir exclusivement aux capacités nationale de fabrication des équipements photovoltaïques et de réalisation des centrales électriques. S’agissant du financement du projet, il a rassuré qu’il sera couvert en partie par les ressources propres des investisseurs et en partie par des crédits à mobiliser auprès des banques nationales.

Makhlouf Ait Ziane