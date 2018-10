Octobre rose : La Police informe et sensibilise à Sétif

Chaque année comme à travers le monde entier le mois d’octobre est consacré à la sensibilisation du cancer du sein à l’effet d’attirer une plus grande attention de cette maladie, favoriser la prise de conscience et accroître le soutien au dépistage précoce et partant, préserver sa santé face à ce qui est devenu depuis quelques années un véritable problème de santé publique dans notre pays.

Soucieux de protéger la santé de leurs agents de cette maladie et leur permettre d’entretenir espoir et sérénité face à cette atteinte qui prend chaque année hélas des proportions inquiétantes, les services de police relevant de sûreté de la wilaya de Sétif, ont organisé ces jours derniers une journée d’information et de sensibilisation à l’endroit des fonctionnaires femmes, sur l’importance du dépistage précoce.

Cette initiative qui n’a pas été sans susciter la satisfaction de la gente féminine exerçant au niveau de ce corps de sécurité et qui s’inscrit en droite ligne avec les grandes orientations du haut commandement de la direction générale à été ouverte par le contrôleur de police Akhrib Mohamed chef de sûreté de cette wilaya qui a rappelé à cet effet, l’attention particulière prêtée par cette institution à ses fonctionnaires et insisté de ce fait sur l’impact de la sensibilisation de la gente féminine et les prévenir de toute affection pathologique et de surcroît celles qui nécessitent d’avantage d’attention à l’instar de cette maladie du cancer.

Une rencontre qui s’est tenue à la maison de la culture Houari Boumediène et vise donc à faire connaître cette pathologie, notamment le cancer du sein et en connaître toutes les mesures et modes de prévention.

Cette journée laquelle ont également pris part le représentant de la direction de la santé et de la population ainsi que ceux des différents secteurs de sécurité de la wilaya a été encadrée par d’éminents spécialistes en la matière à l’instar du professeur Hamdi Cherif Mokhtar, Coordinateur régional du registre du cancer, le Dr Aissani Mustapha et le professeur Boukharouba Hafida, spécialiste en épidémiologie au CHU de Sétif.

F. Zoghbi