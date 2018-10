Wâada de Sidi Abderrahmane : Des traditions qui défient le temps

L'une des plus grandes tribus des monts de l'Ouarsenis, Ouled Sidi Abderrahmane, relevant de la commune de Lardjem, organise son festival national populaire.

Organisée, ce week-end, dans la région de Mekhaldiya, dans la commune de Lardjam, dans la wilaya de Tissemsilt, ce rendez-vous incontournable pour les habitants de la région car, synonyme de traditions, de retrouvailles et d’élan de solidarité et de fraternité était jadis un grand événement commercial (d'ailleurs jusqu'à maintenant) où les gens proposaient aux invités les traditions des ancêtres le couscous «El Djefna», le miel, le lait, les dattes, le thé et autres plats de la région. Tout se déroule dans les bonnes conditions dans un village de tentes avec une piste réservée aux cavaliers de la fantasia, venus des wilayas limitrophes.

La waâda de nos jours, est une continuité de celles d'autrefois, seulement sans troc et surtout pour que tout le monde se rassemble des différentes régions et partagent des moments forts avec du folklore, de la fantasia et de la générosité des tribus qui organisent la manifestation de vendredi à samedi où il y a que la baraka qui existe et notamment beaucoup de couscous et du thé servi à tous les visiteurs et à tout moment jusqu'au maârouf de l'après-midi de vendredi après la prière d'El-Asr : un rassemblement des chouyoukhs des tribus qui demandent lors de cette grande manifestation la grâce d'Allah et sa bénédiction, priant Allah pour qu'il porte prospérité et joie à notre pays et à toute l'humanité. A une dizaine de kilomètres de la commune de Lardjem, la tribu de Sidi Abderrahmane, connue par Ouled Mekhaldia qui marque ce grand événement chaque année avec la participation des grandes chouyoukhs venus des quatre coins du pays.

Cette manifestation, désignée par la population de la région, sous le nom de wâada Arch Mekhaldiya, se caractérise en plus d’exhibitions de jeux de fantasia de spectacles folkloriques et de jeux traditionnels du "matrag" (combats à l’aide de bâtons), au grand plaisir des milliers de spectateurs et de convives.



Les retrouvailles



Une arrivée à Mekhaldiya, le visiteur sera agréablement surpris par le déploiement de tentes dressées par les descendants du saint patron Sidi Abderrahmane, venus de plusieurs wilayas pour passer veiller tard dans la nuit et préparer les plats du couscous à servir à tous les invités et voyageurs de passage.

Cette wâada est une occasion pour les retrouvailles et les rencontres des proches et membres de ce Arch comme elle constitue une opportunité pour régler les différends et conflits. Des "halqate" collectives de récitation du Saint Coran sont aussi organisées en présence des notables de ce Arch de Mekhaldiya, des imams, des récitants et autres.

Cette fête populaire est une autre occasion pour les artisans locaux et les marchands ambulants venus des wilayas de Relizane, Tiaret et Chlef, pour écouler leurs produits.

La wâada est également un lieu de rencontre pour les gouals et les poètes du melhoun, avec leurs publics, qui les écoutent avec ferveur, tout en sirotant un thé préparé à la braise. Un descendant du saint patron Sidi Abderrahmane et natif de Mekhaldiya, Hamid Belais, a souligné que cette "fête populaire est un rendez-vous annuel que les membres de ce Arch tentent de célébrer pour préserver les coutumes ancestrales et faire connaître la générosité des populations locales".