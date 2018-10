Art culinaire : Le grain de sel des hommes

Être cuisinier, tente beaucoup de personnes, chez-nous. C’est même devenu une profession, très en vogue, ces dernières années.

Par vocation, passion, concours de circonstances ou tout simplement, pour des raisons liées au contexte socioculturel et économique, exercer ce métier est carrément un rêve pour intégrer le marché du travail.

En fait, si, certaines activités ont été victimes du facteur temps et du poids des années, ce n’est sûrement pas le cas pour bien d’autres qui ont défié les lois de la nature et ont même réussi à résister contre l’oubli, pour ne pas dire elles ont été ressuscitées, s’imposant ainsi, comme job de l’avenir, qui séduit de plus en plus de jeunes, attirés par ce genre de spécialité, dispensée, par des instituts et centre de formation étatiques ou encore des écoles privées et des associations lesquelles s’impliquent, à leur tour, dans l’émergence de cette nouvelle culture.

En effet, des jeunes filles et jeunes garçons, entrent par la grande porte, dans e monde de le cuisine se réconciliant ainsi avec les astuces de mélanges et les dosages des épices, des pâtes délicieuses, des plats raffinés et surtout de la pâtisserie, sous toutes ses formes.

Etre Pizzaiolo, «maîtres» en préparation de m’hadjeb, m’ssemen, galette, génoise, croissants croustillants et merveilleusement feuilletés, macarons et autres gourmandises, ne sont plus étrangers aux hommes qui se lancent dans une rude et âpre concurrence contre les femmes, dans le domaine de la gastronomie, se distinguant, très souvent dans ce créneau, réservé, chez-nous, à la femme.



Quand les hommes font de l’ombre à Eve



Les mentalités ont bel et bien changées. La société qui s’ouvre de fait, sur les cultures, les civilisations d’outre mer, fait carrément basculer, des traditions et habitudes établies et surtout la stigmatisation de certains métiers qui étaient jusque-là, pour nous, du moins, exclusivement féminins.Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes «brillent» dans le domaine de la pâtisserie moderne à laquelle ils donnent une touche très personnelle, tant sur le plan du goût que des formes. Fruits exotiques, caramel, cacao et autres font la différence pas seulement côté dégustation, mais également pour les prix qui s’envolent pour atteindre jusqu’à 250 DA la pièce ou plutôt le morceau. En fait, ces nouveaux professionnels des entremets et desserts ne se dressent plus de barrières et élargissent leurs gammes avec des gâteaux du terroir, conçus et fabriqués par le passé par des mains et un savoir-faire féminins. De nos jours, l’ouverture de fast-food, de pizzérias, ou encore de «kheimates» qui proposent des menus traditionnels, de la riche gastronomie algérienne, des quatre coins de l’Algérie, renseignent de l’importance accordée, à ce métier, par beaucoup de jeunes qui découvrent la passion de cuisiner et même de réaliser des plats très complexes, préparés, autrefois par nos grand-mères.



À l’heure des saveurs et des gourmandises



La technologie comme toujours, touche à tout. Elle met la main à la pâte, pour initier y compris les débutants à l’art de cuisiner. Mijoter de bons et succulents plats n’est pas réservé aux seules femmes par les temps qui courent, avec ce nouveau marché de plus en plus attrayant, à en juger par toutes ces chaînes télévisées, spécialisées, ou même ces programmes très connus, en Algérie, comme ailleurs, devenus un label, en termes du savoir-faire, voire, de la création culinaire. Par les temps qui courent, il faut dire que Samira TV, Echourouk Benna ou encore «Master chef» ou encore «Rajli houwa Chef (Mon Mari est le chef)», enregistrent un franc succès, auprès des téléspectateurs algériens qui ne ratent aucune de ces émissions qui suscitent l’intérêt pas seulement de la gent féminine mais aussi des hommes, de plus en plus candidats pour décrocher le titre du meilleur cuisinier. On dit que les meilleurs cuisiniers sont des hommes. Et cela est confirmé, par le grand impact de ces chaînes qui ont réussi même à bouleverser les mœurs incitant les hommes, très à cheval, sur la «classification» des rôles sociaux, y compris les «machos» à s’investir dans ce créneau. C’est dire aujourd’hui, que le métier de cuisinier est de plus en plus, valorisé. Les crêpes, la galette et même rouler du couscous, ne sont plus désormais, l’affaire des femmes.

Samia D.