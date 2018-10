Conférence de presse sur le spectacle Arlequin, serviteur de deux maîtres : La commedia dell'arte à l’honneur

Pour présenter le spectacle Arlequin, serviteur de deux maîtres, qui aura lieu, jeudi soir à l’Opéra d’Alger, la directrice du Centre culturel italien en Algérie, Maria Bagtalia, et le directeur général de l’Opéra d’Alger ont tenu une conférence de presse, pour donner les grandes lignes de cette production gigantesque, du Piccolo Teatro de Milan.Spectacle grandiose ayant sillonné le monde entier, Arlequin, serviteur de deux maîtres est le spectacle italien le plus représenté à l’étranger, avec près de 3.000 répliques et deux millions de spectateurs.

Présenté en Algérie à deux reprises, la première en 1959 et la seconde en 2005, au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, le spectacle devrait réjouir les amoureux des grands spectacles de divertissement, mais surtout de la comédie de l’art, savoir-faire italien du quatrième art. «À mon arrivée à Alger, en 2009, j’ai beaucoup entendu sur l’écho de ce spectacle en Algérie en me sollicitant de le faire revenir. Cela a pris du temps, car ce n’est pas facile de programmer un tel spectacle, mais je me réjouis de le présenter pour le public algérien qui a toujours partagé la culture italienne», a noté Maria Bagtalia. En effet, toute une machine théâtrale sera mise en place, à commencer par les décors originaux qui feront escale à Alger par voie maritime.

Sur l’initiative du Piccolo Teatro de Milan, du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération international, dans le cadre du programme culturel «Italia, Culture, Mediterraneo», l’ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien, en collaboration avec le ministère de la Culture, le spectacle mettra en scène 15 comédiens et 14 membres de l’équipe technique et esthétique, dont la costumière Marisa Consenza, lauréate de l’oscar du meilleur costume. «La pièce sera jouée en langue italienne, avec notamment un sous-titrage sur écran en français, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire du moment que la gestuelle et les situations comiques vont expliquer l’historie d’Arlequin, dont le fil conducteur est une histoire d’amour qui triomphe à la fin», a encore noté Maria Bagtalia. Revenant sur le projet inachevé d’Abdelkader Alloula sur l’adaptation d’Arlequin, serviteur de deux maîtres en langue darija, Maria Bagtalia a souligné avoir discuté avec les responsables du Théâtre régional d’Oran sur une éventuelle coproduction avec l’Institut culturel italien, pour finir le travail du regretté metteur en scène, une manière de le lui rendre hommage, selon elle.

K. B.