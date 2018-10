Parution du livre chroniques de la naissance du cinéma algérien : les premiers pas

L’ouvrage Chroniques de la naissance du cinéma algérien, Guy Hennebelle, un critique engagé vient de paraître à Paris. Ce précieux document, qui retrace les premiers pas du cinéma algérien, est dirigé par Sébastien Layerie, avec Monique Martineau-Hennebelle, la femme de Guy. Il est constitué d’une bonne partie des articles de Guy Hennebelle, collaborateur à El Moudjahid qui signait sous le pseudonyme de Halim Cheurgui, dans la rubrique culturelle, que dirigeait Halim Mokdad. Guy Hennebelle était chargé de la page cinéma du journal.Dans la préface signée Ahmed Bedjaoui, qui lui aussi signait sous le pseudonyme de Réda Koussim, en référence à l’avant-centre de l’Entente de Sétif Koussim, Bedjaoui retrace son parcours dans la sphère cinématographique et comment il s’était retrouvé avec Hennebelle à El Moudjahid durant de nombreuses années.

Bedjaoui raconte une belle anecdote qui évoque l’inénarrable Himoud Brahim, plus connu sous le nom de Momo. Himoud Brahimi envoya une longue lettre à Bedjaoui, où il le félicita en termes plus que chaleureux pour ses articles parus sous la signature de Réda Koussim, et il termina sa missive en soulignant à l’adresse de Bedjaoui qu’il est la fierté de la critique et en concluant : «pas comme cet Ahmed Bedjaoui qui sévit à la télévision». Momo ne savait pas que Koussim et Bedjaoui étaient au fait la même personne.

Guy Hennebelle alias Halim Cheurgui a écrit les critiques des premiers films algériens, tels que la Nuit a peur du soleil, de Mustapha Badie, le Vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Hamina, la Bataille d’Alger, de Gillo Pontecorvo, et mettra en exergue le travail des jeunes cinéastes en présentant leurs premiers courts-métrages fictions. Il en est ainsi pour Mohamed Bouamari, Farouk Belloufa et Merzak Allouache.

Halim Cheurgui s’est aussi distingué par les longues interviews qu’il faisait aux cinéastes algériens. Extraits.

Mustapha Badie qui répond à la question de savoir quelles étaient les caractéristiques de son film la Nuit a peur du soleil : «L’Algérie sort traumatisée de la guerre, il est donc normal que les premiers films algériens s’inspirent de cette réalité d’hier qui est encore si proche… La première partie du film s’attachera à décrire, avec le plus grand réalisme possible, la situation de l’Algérie et des Algériens avant la guerre de Libération, vers 1952. Le spectateur verra les situations grosses de leurs incertitudes, animées de courants divers qui doivent trouver inévitablement une solution.»

Avec Ahmed Rachedi, après la sortie de son film l’Aube des damnés, il lui demande si son film était une contribution au rétablissement de la vérité sur l’histoire coloniale. Rachedi a eu cette réponse didactique : «Mentez, mentez, il en restera toujours quelques chose», disait Voltaire… c’est la politique qu’ont menée la plupart des historiens européens à l’égard du colonialisme. Si le «Nos ancêtres les Gaulois» a toujours prêté à sourire, bien des mensonges plus subtiles que cette grossières insultes, à l’évidence, ont investi les mentalités.»

«L’Aube des damnés est une fresque imposante qui part des débuts presque ignorés de notre continent, parce que savamment enfouis dans l’oubli par les puissances coloniales», écrivait Guy Hennebelle.

Guy Hennebelle est né le 7 septembre 1944 à Armentières, dans le nord de la France. Brillant en matières littéraires, il fait des études de journalisme en Belgique. Il arrive en Algérie cinq mois après l’indépendance comme responsable du bureau Cinéma du Secrétariat national des écoles diocésaines qui dépend de l’archevêché d’Alger. Il devient, quelques années après, journaliste à El Moudjahid (1965-1968).

Pour les cinéphiles et autres étudiants algériens qui s’intéressent au cinéma, l’ouvrage Chronique de la naissance du cinéma algérien est un précieux document de référence à se procurer.

Abdelkrim Tazaroute