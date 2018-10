Conférence de presse sur le 23e SILA : Mo Yan, premier prix Nobel invité au SILA

À l’occasion de la tenue de la 23e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA), prévu du 29 octobre au 10 novembre, au palais des Expositions (SAFEX), le commissaire du Salon, Hamidou Messaoudi, a animé, hier, à la Bibliothèque nationale, une conférence de presse, pour présenter les grandes lignes du plus grand Salon du livre arabe et africain en termes de fréquentation.

Les lecteurs auront à découvrir les ouvrages de 1.018 exposants, dont 276 éditeurs algériens, soit une augmentation de 6,2% par rapport à 2016, représentant quatre continents et 48 pays, en sus des stands des Nations unies et de l’Union européenne.

Pour la riche programmation du Salon, et qui s’étalera sur douze jours, Hamidou Messaoudi a souligné que les conférences, mettant à l’honneur 94 invités, dont 76 algériens, auront lieu pour la première fois au pavillon G, pour plus de tranquillité dans le débat. «En sus du traditionnel Esprit Panaf, pour la promotion de la pensée africaine, six conférences d’envergure majeure auront lieu, ainsi que 17 estrades pour rencontrer les lecteurs. Nous avons entre autres trois rencontres thématiques, un rendez-vous avec l’histoire, des rencontres de poésie et des journées d’étude», a-t-il souligné.Mettant à l’honneur la République populaire de Chine, le SILA accueille, pour la première fois depuis sa création, un lauréat du prix Nobel de littérature, à l’image du romancier chinois Mo Yan. «Une délégation officielle sera présente pour le 23e SILA, avec notamment Mo Yan qui présentera une conférence sur ses livres et son parcours. Sept autres auteurs seront présents pour échanger des idées et débattre avec les auteurs et lecteurs algériens, notamment lors des nombreuses conférences et tables rondes thématiques que nous devront organiser», a déclaré Xue Yi Yang, attaché culturelle à l’ambassade de Chine en Algérie. Autre figure mondiale qui sera présente au SILA, le cinéaste franco-grec Costa Gavras, où un grand hommage lui sera réservé pour son chef-d’œuvre Z. «En sus de la projection du cinéma chinois à la Safex et à la cinémathèque algérienne, nous projetons pour la jeune génération le chef-d’œuvre Z, en sa présence, afin de connaître davantage le film oscarisé», a fait savoir Hamidou Messaoudi. Incontestablement considéré comme étant la manifestation culturelle la plus importante du pays sur le plan de la fréquentation, le SILA se situe aussi en tête des Salons publics, tous secteurs confondus.

Lors de la précédente édition, le SILA a enregistré 1.735.000 entrées, soit une augmentation de 13% par rapport à 2016, avec un pic record de 493.000 entrées le 1er novembre 2017, soit presque un demi-million de visiteurs. Environ 45.000 élèves ont visité le SILA, dans le cadre des excursions culturelles organisées par le ministère de l’Éducation nationale. Cette progression remarquable a amélioré le positionnement international du Salon, reconnu comme un rendez-vous arabe, africain et méditerranéen de premier plan.

Kader Bentounès