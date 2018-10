Gestion des risques de catastrophes : Anticiper les risques

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé, hier, que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait ordonné au gouvernement, la prise en charge «immédiate», des victimes des dernières intempéries ayant touché certaines wilayas.

«Le Président Bouteflika a instruit la prise de mesures urgentes en vue d'effacer les séquelles des dernières intempéries ayant touché nombre de wilayas et la prise en charge immédiate de leurs victimes, tout en anticipant ces risques, à travers une bonne préparation tout au long de l'année», a indiqué M. Bedoui dans son allocution d'ouverture des travaux de la rencontre nationale sur la gestion des risques de catastrophes, placée sous le thème «Pour une plus grande capacité de résilience». A ce propos, le ministre a affirmé que le Président de la République avait accordé «une période de six mois pour procéder à l'actualisation de la stratégie nationale de prévention contre les risques des catastrophes naturelles et à la définition de ses perspectives à l'horizon 2030, parallèlement aux stratégies locales spécifiques à chaque wilaya qui tiennent compte des caractéristiques de chaque région et aux plans d'action sectoriels pour la même période visant à mettre en œuvre la stratégie nationale, conformément aux recommandations des Nations unies en la matière».

«Les décisions du Président Bouteflika et son appui important à cette rencontre se veulent une feuille de route pour les participants, appelés à s'enquérir de la réalité sur le terrain lors de la formulation de leurs recommandations relatives à la stratégie, tout en plaçant la prévention et la gestion des risques des catastrophes au c£ur de l'approche de gestion centrale ou locale et en mettant l'accent sur le rôle de la société civile et du citoyen, en tant qu'acteur essentiel dans cette équation complexe, en ayant un comportement civilisé envers son environnement», a-t-il ajouté.



Améliorer la politique de prévention des risques majeurs



Le ministre a affirmé qu'il était temps de revoir et d'améliorer les axes de la politique nationale de prévention des risques majeurs et de gérer les catastrophes dans le cadre du développement durable. M. Bedoui a indiqué qu'«il faut, lors de cette conférence, rappeler que le renforcement et l'actualisation des programmes d'action dans ce domaine impliquent toutes les institutions nationales, les collectivités locales et toutes les parties concernées, car il s'agit là d'une question d'une extrême sensibilité ainsi que de la préparation morale, matérielle et opérationnelle d'un bon accompagnement lors de la survenue d'un grave incident aux conséquences désastreuses, en raison d'une négligence, d'un comportement inapproprié ou d'un manque de préparation».

Il s'agit également «de réunir tous les responsables et toutes les parties concernées à cette conférence pour relever le niveau de prise de conscience et de mobilisation afin d'être au diapason, de définir les responsabilités et emprunter une voie claire afin de consolider les capacités de résilience de notre pays face aux catastrophes», a-t-il ajouté. L'Algérie, qui a participé à toutes les conférences régionales et internationales, a adopté toutes les décisions et engagements et a veillé à leur mise en œuvre, «œuvre à consolider le cadre législatif et règlementaire et mettre en place une base institutionnelle élargie au niveau local. Cela intervient parallèlement aux campagnes de sensibilisation et d'autres actions ayant conforté les capacités de notre pays en matière d'études et de recherches et consolider la relation entre les experts et les décideurs à tous les niveaux, outre les moyens d'observation assurés, la décentralisation de la gestion des risques de catastrophes, la numérisation des plans d'intervention et les programmes inscrits dans le cadre du renforcement de la capacité de résilience», a-t-il dit.

Pour ce qui est de la phase actuelle, M. Bedoui a indiqué que «toutes les institutions concernées par l'action sur le terrain œuvrent à l'insertion de la gestion des risques des catastrophes dans le code des collectivités territoriales en tant que mission principale à même de bénéficier d'un financement permanent, en vue de gérer les risques de catastrophes. Il s'agit également, a-t-il poursuivi, de renforcer la cohésion et la coordination sectorielle, de définir les responsabilités au double plan national et local et d'introduire le contrôle dans le financement de la gestion des risques». En dépit des réalisations et programmes élaborés dans ce domaine, le ministre a soutenu que les «développements qui surviennent sur tous les plans et dans tous les domaines nous incitent activement à renforcer, à actualiser notre législation et à l'adapter en permanence aux normes en vigueur à l'échelle mondiale», exprimant «sa disposition à mener cette action avec détermination, car notre pays qui a connu beaucoup de difficultés, crises et catastrophes dans plusieurs domaines, en est sorti, comme à chaque fois, indemne grâce à la sagesse du président de la République, ainsi qu'aux capacités morales et moyens matériels et humains du pays notamment scientifiques».

M. Bedoui a mis en exergue les «efforts consentis en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à travers la mobilisation de l'Armée nationale populaire (ANP), des corps de sécurité et de tout le peuple algérien pour éradiquer le terrorisme et faire face à l'extrémisme, notamment à la faveur de la politique de réconciliation nationale». Il a dans ce contexte salué le «rôle humanitaire important accompli lors des catastrophes par l'ANP et les éléments du corps de la Sûreté nationale et de la Protection civile qui font preuve d'un grand professionnalisme sur le terrain avec la reconnaissance du monde entier». S'agissant de cette rencontre, première du genre, le ministre a affirmé qu'elle se veut «une halte importante et un terreau fertile pour cristalliser la nouvelle vision de la politique nationale de prévention des risques majeurs, au regard des nouveaux défis», rappelant que «la multiplication des catastrophes dans les années 80 avait incité les autorités publiques à prendre les premières mesures en vue de mettre en place et consolider, graduellement, le système national de prévention, à travers l'adoption de deux décrets qui constituent la base juridique et institutionnelle actuelle». «Le Président de la République avait, lors de la visite effectuée sur le terrain pour s'enquérir de la situation, suite au séisme de Boumerdès en 2003, donné des instructions en vue de mettre en place une politique nationale solide visant une protection plus efficace des citoyens et de leurs biens « a rappelé M. Bedoui, mettant en avant la promulgation de la loi 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable et d'autres textes d'application.



20 cas d’inondations dans 13 wilayas ces derniers mois



20 cas d’inondations, dus à des orages et de fortes pluies provoquant, notamment des crues d’oueds, ont été enregistrés dans 13 wilayas du pays ces derniers mois, a indiqué, de son côté, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib. «Vingt cas d’inondations ont été recensés par les services du ministère ces derniers mois, dus notamment à d’importantes averses de pluies enregistrées dans 13 wilayas du pays. Ces inondations ont été provoqués par les crues d’oueds, le débordement de canalisations et d’égouts», a précisé M. Necib. Il a relevé que le plan de prévention des catastrophes lancé, à chaque constat d’inondation, par les autorités locales, «a permis de réduire les dégâts humains et matériel et de limiter le danger induit par les crues d’oueds par exemple», révélant, à cette occasion, que le niveau du débit des principales rivières en Algérie a atteint, en ce mois d’octobre, un record jamais atteint depuis 20 ans. Le ministre a rappelé, par ailleurs, que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé en 2017 au dégel de plusieurs projets d’une valeur de 90 milliards de DA, relatifs à la réalisation de réseaux d’assainissement et d’infrastructures de traitement des eaux ainsi que 32 stations d’épuration à travers le territoire national. Il a estimé, actuellement la longueur du réseau national d’assainissement à 47.000 km et le nombre de stations d’épuration à 188, permettant ainsi le traitement de 860 millions de m3 par an, ajoutant que les projets de réalisation de 65 autres stations, en cours d’achèvement, permettront d’atteindre en 2020 un taux de traitement de 1,3 milliard de m3 par an ce qui représente un taux d’épuration à 60%.



700 sites à risques identifiés



La stratégie de lutte contre les inondations a permis l’identification de près de 700 sites à risques à travers le territoire national, a aussi indiqué Mme Nora Frioui-Ziani, responsable au ministère des Ressources en eau. «Cette stratégie a permis d'identifier un total de 689 sites à risque et a défini un plan d’action multisectoriel précis à différents niveaux national, régional et local pour la lutte contre les inondations sur l’ensemble du territoire national», a précisé Mme Frioui-Ziani, directrice de l’Assainissement et de la protection de l’environnement au ministère.

Relevant que l’Algérie est confrontée, ces dernières années, «aux effets dévastateurs des inondations qui affectent aussi bien le nord que le sud du pays», elle a fait savoir que le secteur des Ressources en eau a pris en charge ce phénomène par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre les inondations portant sur la mise en sécurité des populations à risque, la réduction des dommages et maîtrise des coûts d’investissement et d’entretien et la réduction du délai de retour à la normale.

Elle a mis en avant les actions prioritaires de cette stratégie visant l’installation de systèmes «efficaces et souples» pour la prévision et l’alerte, la délimitation de chaque zone à risque, la réalisation de barrages écrêteurs, l’aménagement hydraulique et le renforcement de l’assainissement pluvial. «Cette stratégie nationale de lutte contre les inondations constitue un cadre partagé qui affiche les priorités et oriente la politique de gestion des risques d’inondations», a-t-elle ajouté.



Persistance des constructions dans les zones à risques



Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a relevé une persistance en Algérie de constructions dans des espaces identifiés par des études, comme zones à risques. «Malgré les efforts consentis par l’Etat pour réduire le risque des catastrophes naturelles et technologiques, les constructions persistent au niveau des zones, identifiées par des études, comme zones à risques», a indiqué M. Temmar. Ces espaces à risque sont des zones non constructibles inondables, sols instables ou glissants, sols gonflants au niveau du sud, construction aux abords des oueds notamment par des constructions précaires ou émergence de bidonvilles, à proximité de failles et d’installation industrielles et technologiques, a-t-il détaillé.

«Ce phénomène interpelle à plus d’un titre les autorités locales à faire preuve de plus de vigilance quant au respect des recommandations de ces études, d’un contrôle systématique au niveau de ces zones qui doivent être bien identifiées à travers une carte communale des risques aussi bien naturels qu’industriels», a ajouté le ministre. M. Temmar a, à cette occasion, mis en avant la stratégie de son secteur pour une prévention et réduction des risques naturels et industriels dans le pays. Il a indiqué que face aux changements climatiques et une urbanisation rapide des villes du pays accompagnée d’une concentration des personnes et des infrastructures économiques, l’Algérie a été confrontée à l’instar des autres pays du monde, «à des risques naturels d’une ampleur considérable, notamment ces dernières décennies».

Il a cité, dans ce sens, les catastrophes naturelles survenues comme le séisme à El Asnam (1980), les inondations de Bab el Oued (2001), le séisme de Boumerdès (2003), les inondations de Ghardaïa (2008) et les récentes inondations, notamment à Tébessa et Constantine.

Le ministre a ainsi présenté les actions entreprises ou inscrites par le secteur dans le cadre de réduction de risques de catastrophe, «à travers la mise en place d’une politique d’urbanisation et gestion urbaine éprouvée».

Il a rappelé que son secteur a fait preuve d’une «mobilisation accrue» en vue d’intégrer efficacement les considérations du risque de catastrophe pour réaliser un agenda de développement durable à travers la révision de les deux lois fondamentales de 1990 relative à l’aménagement et l’Urbanisme et de 2006 portant loi d’orientation de la ville pour en faire qu’une seule Loi unifiée «Loi de Cohésion territoriale et développement urbain durable de villes sûres et résilientes».