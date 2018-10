En dépit des difficultés, les journalistes locaux honorent leur mission d’information

Les journalistes et correspondants de la presse nationale accrédités à Tizi-Ouzou célébreront, à l’instar de leurs confrères à travers le pays, la journée nationale de la Presse, décrétée par Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Comme la précédente année, un riche programme est mis en place pour commémorer cette journée dédiée aux professionnels des médias.

Des hommages aux journalistes qui ne sont plus de ce monde, dont certains sont des victimes du terrorisme, des recueillements et autres activités sont au programme de cette célébration à Tizi-Ouzou, une wilaya où pratiquement tous les médias de la presse écrite et audiovisuel sont représentés par au moins un correspondant.

Certains journaux mobilisent plus de quatre journalistes et plus pour couvrir toutes les activités se déroulant dans la wilaya. Ces journaux ont même des rédactions régionales dignes des rédactions nationales avec tous les services indispensables pour la confection d’un journal. La même chose pour les chaînes de télévisions qui sont autorisées à diffuser leurs programmes.

A Tizi-Ouzou, ils sont plus de 100 journalistes de différents statuts à assurer au quotidien la couverture médiatique de toutes les activités ayant comme théâtre les différentes localités de la wilaya.

Ils sont constamment à la recherche de l’information et des événements à couvrir pour leurs organes respectifs afin d’informer, le maximum possible, des citoyens de la wilaya et du pays. Selon les observateurs, la wilaya de Tizi-Ouzou vient en deuxième position après la capitale en matière de médiatisation des activités et événements s’y déroulant faisant ainsi de Tizi-Ouzou, une wilaya hyper-médiatisée par rapport à d’autres wilayas du pays. La prolifération de correspondants fait que la wilaya de Tizi-Ouzou occupe une place très importante dans les différentes rubriques des quotidiens nationaux d’information.

Toutes les activités organisées à travers les différentes localités de la wilaya bénéficient d’une large couverture médiatique grâce à ce nombre important de journalistes exerçant pour le compte de plusieurs quotidiens, périodiques nationaux et régionaux. En plus des organes de presse publique qui sont présents, la majorité, pour ne pas dire, la totalité, des organes de presse privée, quotidienne où périodique, d’information générale ou spécialisée, ont au moins un représentant dans cette wilaya où l’activité susceptible d’être traitée et diffusée ne s’estompe presque jamais. La présence massive de la presse nationale, écrite et audiovisuelle, est la première remarque que font tous les nouveaux walis fraîchement nommés à la tête de Tizi-Ouzou et de toutes les délégations ministérielles ou autres qui visitent pour la première fois cette wilaya dont les premiers responsables ne cessent pas de rappeler le rôle important que joue la corporation journalistique dans le développement local et la transmission instantanée de l’information sur les insuffisances constatées à travers les quatre coins de la wilaya. En dépit des multiples difficultés auxquels ils sont confrontés, particulièrement sur le plan salarial et l’absence de moyens de déplacement pour la majorité des professionnels du métier, les journalistes locaux essaient tant bien que mal d’honorer leur rôle de trait d’union entre la population et les pouvoirs publics ainsi qu’à être un vrai partenaire dans le développement de la wilaya où ils vivent. Il faut signaler par ailleurs que les journalistes et correspondants de la wilaya de Tizi-Ouzou disposent actuellement d’une maison de la presse avec une quarantaine de bureaux. Si certains de ces bureaux sont occupés par des correspondants de certains journaux, il n’en demeure pas moins que d’autres bureaux attendent toujours preneurs. En dépit d’un loyer dérisoire, plusieurs patrons de presse n’ont pas jugé utile d’offrir à leur correspondant un cadre de travail digne en refusant carrément de louer un bureau au sein de cet édifice. Jusqu’à récemment, seuls une vingtaine de journaux, dont ceux de la presse publique, ont loué des bureaux dans cette maison de presse baptisée au nom journaliste le défunt Malik Ait Aoudia.

B. A.