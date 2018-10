Tizi-Ouzou : Recueillement et hommage aux journalistes

A Tizi-Ouzou, la célébration, hier, de la journée nationale de la presse a été marquée par l’organisation de plusieurs activités commémoratives. Organisées par la direction de la culture de la wilaya, en collaboration avec l’association locale des journalistes, ces activités ont consisté en une émouvante halte commémorative à la mémoire des journalistes assassinés durant la décennie rouge du terrorisme au niveau du mémorial qui leur a été érigé à la cité CNEP de la ville de Tizi-Ouzou ainsi que des hommages à deux journalistes décédés récemment, en l’occurrence Yazid Ait Hamadouche (radio nationale) et Youcef Battache (Le Soir d’Algérie)qui se sont déroulés au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de la même ville.

Des dizaines de journalistes et correspondants et autant de membres de société civile et élus ont pris part à la cérémonie de recueillement à la mémoire de ces journalistes assassinés par le terrorisme.

Présent à ce recueillement, le secrétaire général de la wilaya de Tizi-Ouzou, Zinedine Tibourtine, a tenu à saluer au nom du wali « retenu par un empêchement d’ordre professionnel » tous les hommes des médias exerçant à Tizi-Ouzou à l’occasion de la célébration de cet anniversaire très important de la journée nationale de la presse décrétée en 2013 par Son excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

« Je rends un vibrant hommage aux hommes de la presse pour leur rôle important dans la diffusion de l’information aux citoyens qui ont eu aussi le droit de savoir »n a-t-il déclaré après avoir participé au dépôt de gerbes de fleurs au pied de la stèle. De son coté, le représentant du PAPW de Tizi-Ouzou, Mohamed Mesbahi, a lui aussi rendu un vibrant hommage à tous les journalistes pour tous les efforts qu’ils déploient pour le développement de la wilaya.

D'autres intervenants à la même occasion ont rappelé les sacrifices consentis par nos aînés dans la presse nationale particulièrement durant la période sombre du terrorisme pour que l’Algérie reste toujours debout et les libertés démocratiques s’épanouissent du jour en jour en dépit des difficultés auxquels sont confrontés les professionnels des médias dans l’exercice de leur métier. Le devoir de mémoire accompli, la délégation conduite par le SG de la wilaya s’est rendue ensuite aux sièges de la maison de la presse Malik Ait Aoudia et la radio locale. Cette dernière a concocté un programme riche en cette occasion de célébration de la journée nationale de la presse, à savoir plusieurs émissions animées par les Journalistes et animateurs de la radio Tizi-Ouzou, autour du rôle du Journaliste , défis et perspectives, suivi d'une émission sur l'histoire de la radio durant la révolution algérienne et à partir de 15h00 une émission avec les Journalistes de la wilaya de Tizi-Ouzou . Dans on intervention en direct sur les ondes de cette radio, le SG de la wilaya Zinedine Tibourtine représentant du Wali, Abdelhakim Chatter, a rappelé « que le Journaliste dans sa noble mission joue un rôle important dans le développement de la wilaya ».

Il faut rappeler qu’une table rôle sur le rôle de la presse dans la vulgarisation du principe du vivre ensemble en paix a été animée par les journalistes et correspondants locaux et qu’un journaliste retraité de l’APS, Makhlouf Illoul, a été honoré, par la même occasion.

Bel. Adrar