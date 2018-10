Sétif : Rencontre du souvenir Place du 22 octobre

La célébration de la journée nationale de la Presse a été marquée par l’inauguration d’un espace vert au cœur de la ville qui portera désormais l’appellation de «place du 22 Octobre, journée nationale de la Presse».

Une cérémonie émouvante toute de fierté pour la corporation qui s’est rassemblée hier sur cette place présidée par le secrétaire général de la wilaya, Bouzegza Louanes, en présence des autorités civiles et militaires, d’élus et de membres de l’exécutif de wilaya. Deux gerbes de fleurs ont été déposées à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution et en hommage à tous ces martyrs du devoir national qui sont tombés la plume, le micro ou la caméra en main pour que vive la République. Un espace qui illustre dans sa véritable dimension l’intérêt porté par le Président de la République à la corporation réitéré hier à travers son message à la famille de l’information avec plus de 70 représentants locaux à Sétif, qui commentaient avec fierté en cette journée historique des acquis consolidés par ceux de la réconciliation nationale.

Autant d’éléments forts que le secrétaire général de la wilaya intervenant au nom du wali, ne manquera pas de rappeler à la maison de la culture Houari-Boumediène où les autorités, élus et membres de la corporation de la presse se rendront pour assister à une conférence donnée par Faycal Ghames et Fateh Laraba et consacrée au «vivre ensemble en paix». L’intervenant qui mettra l’accent sur l’importance d’une telle date, dans une dimension qu’il qualifiera d’historique, soulignera également l’impact qui la caractérise dans la réalisation «du vivre ensemble en paix» et partant la mission dévolue à la presse dans ce contexte.

Il mettra à profit cette occasion pour exprimer ses félicitations à toute la famille de la presse nationale et dira que c’est là une étape importante pour mesurer les avancées relevées par cette corporation, rendant par la même un vibrant hommage aux martyrs du devoir national et à tous les enfants de cette wilaya qui ne sont plus de ce monde.

En début d’après-midi les représentants locaux de la presse nationale seront conviés à une réception donnée par le contrôleur de police Mohamed Akhrib, chef de la sûreté de la wilaya.

F. Zoghbi

------------------------

Hommage et reconnaissance

En célébrant le 22 octobre de chaque année, la journée nationale de la Presse instituée depuis 2013 par la Président Abdelaziz Bouteflika, les femmes et les hommes de cette corporation, s’ils mesurent avec intérêt la dimension de cette décision historique ne sont pas sans œuvrer aujourd’hui sur le champ d’une liberté d’expression affermie, rendant par la même un vibrant hommage à tous les martyrs du devoir national. Un hommage et une reconnaissance d’autant plus fort que le Président de la République faisait état dans son message du 22 octobre 2014 «d’un événement historique très cher à nos cœurs, ancré dans nos consciences et à travers lequel nous vivons des moments chargés de symboles, de sacrifices et de loyauté, d’étapes marquantes de notre histoire et de nos souvenirs mémorables» a tenu à inscrire cette journée mémorable dans la dynamique de notre histoire glorieuse et l’associer à la parution le 22 octobre 1955 du premier numéro de la revue El Mouqawama el Djazairia (la résistance algérienne). A Sétif, le paysage médiatique s’est affirmé depuis avec plus de 70 journalistes et correspondants de médias publics et privés, consolidant de ce fait le champ médiatique et consacrant la liberté de la presse.»Abderaouf B. journaliste à Radio Sétif estime que «l’institution de la journée du 22 octobre en journée nationale est un profond geste de reconnaissance du Président de la République à l’endroit de la corporation. C’est aussi un hommage à celles et ceux qui se sont sacrifiés, plume, micro ou caméra à la main pour sauver la République, préserver les valeurs de Novembre et consolider le processus démocratique qui passe par la construction d’un espace médiatique fondé sur l’éthique. C’est là autant d’acquis, je pense, qui doivent être consolidés par un volet formation consacrant une part privilégiée au volet inhérent à l’éthique et la déontologie, notamment en direction des jeunes journalistes pour une information juste et fiable.»

Fouzi Benkari, enseignant, estime quant à lui que «dans un monde qui connaît de profondes mutations et où le journaliste n’est plus le seul à produire l’information, face au progrès induit par la technologie et la course effrénée au scoop qui souvent, hélas, bascule dans l’intox et la désinformation, il est impératif de s’inspirer de l’œuvre de ceux qui nous ont précédés et ont réussi à faire entendre la voix de l’Algérie dans sa lutte contre le colonialisme. Quelles que soient les divergences qui peuvent animer les uns et les autres dans un contexte démocratique en marche, il s’agira de produire une information juste et crédible, loin de toute surenchère et de placer au-dessus de tout, l’intérêt suprême de la nation face aux menaces et aux convoitises qui n’épargnent pas notre pays.» Au moment où nous célébrons cet acquis historique et les avancées qu’a connues le monde de la presse dans notre pays, nous n’oublions pas ce lourd tribut payé par la corporation dans sa résistance héroïque, une décennie durant, face aux forces du mal.

Nous nous inclinons devant la mémoire de tous les martyrs du devoir national et arborons une pensée pour tous ces amis et confrères que nous avons côtoyés à Sétif et que la maladie ou d’autres signes du destin n’ont hélas pas épargnés.

Qu’un hommage soit rendu à Seghir Benyelles, Amor Chaalal, Kheiredine Boukhrissa, Amar Chebli, Nabil el Eulmi et Farid Benabid.

F. Z.