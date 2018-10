Hachemi Hantaz : un pionnier

Ils sont devenus les inlassables interprètes d’une expression de la liberté qui ne renonce jamais, qui ne faiblit pas devant les tempêtes et qui tentera à jamais de trouver le chemin. Une liberté que nous avons tendance à croire acquise, alors que les sacrifices nous montrent qu’elle ne l’est point. Une liberté fragile, une liberté qu’ils nous lèguent aujourd’hui et que nous avons la charge de défendre à notre tour avec nos propres armes.

D’abord, celle du souvenir. Ils sont morts, acteurs et victimes de leur devoir d’informer. Nous avons vis à vis d'eux un devoir de mémoire.

Mascara et la Radio nationale perdaient, il y a dix ans, l'un de ses symboles en la personne du célèbre commentateur sportif, le regretté Hachemi Hantaz. Le journaliste connu pour ses belles anecdotes sur les citoyens de Mascara qui viennent au stade en djellaba, disait-il allégrement, est décédé un lundi après-midi, le 14 du mois d’octobre 2008 à Oran, à la suite d'une crise cardiaque, à l'âge de 72 ans. Le défunt qui fut parmi les premiers journalistes de la Radio nationale en 1963, s'est distingué au cours de sa carrière professionnelle par la qualité remarquable de ses commentaires, notamment dans l'information sportive.

Ses amis gardent de lui l'image d'un homme sensible et serviable, toujours à l'écoute de ses jeunes confrères qui ont bénéficié de sa riche expérience. Né dans une famille de notables, il y a de cela 72 ans, à Mascara, plus précisément dans le quartier de Sidi Ali M’hamed, il fit ses premières classes à la Radio nationale à Oran, au tout premier siège de la RTA sis cité Perret, aux toutes premières heures de l’indépendance.

Pour l’avoir longtemps côtoyé, notre confrère Miloud Touadjine n’a d’ailleurs pas tari déloges à son encontre. Preuve de sa disponibilité sans limites, sa «Citroën DS» était en permanence au service de ses amis.

Il n’a jamais refusé de donner un coup de main à un proche, un collègue ou qui que ce soit. «Sa disparition laisse un vide immense au sein de la corporation», témoigne ainsi Miloud Touadjine, son fidèle ami depuis leur rencontre en 1968. Son amour jamais contesté pour le Ghali de Mascara et le Mouloudia d’Oran, sa grande admiration pour le magicien Lakhdar Belloumi, feront du regretté Hachemi Hantaz un personnage exceptionnel.

Comme chaque année, le mouvement sportif rend hommage aux journalistes disparus qui ont contribué au développement du sport, le football en particulier. Feu Hachemi en fait partie. À l’occasion de la journée de la Presse, un hommage tout aussi mérité est rendu à tous les confrères de la presse sportive disparus, des hommes qui, à un moment ou à un autre de l’histoire de ce pays, ont rendu service à la nation et transcrit en lettres d’or dans ses annales les plus belles pages de leur époque.

Ils sont tous unanimes à reconnaître les qualités humaines et professionnelles de ce journaliste sportif. Son surnom « H.H» le prédestinait déjà au métier de journaliste qu’il embrasera à la fin de ses études. Selon Benmechta, son ami, Hachemi était un mordu du sport dont il restituera l’aura au cours de ses nombreux reportages. Nombre de journalistes qui ont eu l’occasion de travailler avec lui à la radio et à la télévision ont décrit «H.H» comme un excellent journaliste. Non seulement, il présentait les journaux télévisés au début de sa carrière professionnelle, des reportages, mais écrivait également. La franchise et le courage de sa plume lui ont même fait risquer la prison à une époque où la liberté de pensée et d’écrire était circonscrite. De l’avis d’un de ses compagnons qui l’a côtoyé durant des années, il était considéré comme une perle monumentale du corps journalistique. «Le défunt était un pilier de la presse sportive qui a pris, sous ses ailes, de nombreux journalistes non seulement à leur début mais continuait comme un grand frère à les faire profiter de sa riche expérience, à les guider», nous a confié son ami R.Yessad. Cheikh.

Un témoignage de cœur qui se passe de tout commentaire.

A. Ghomchi