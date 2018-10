Hassina Bouchikh : un riche parcours

Le secteur des médias n’est plus l’apanage des hommes. Les femmes algériennes y ont fait une grande intrusion à partir surtout des années quatre-vingt-dix à la faveur de la mise en œuvre du pluralisme de l’information, démontrant ainsi de grandes capacités professionnelles n’ayant rien à envier à celles des hommes.

Hassina Bouchikh, maître de conférences à l’université Badji-Mokhtar de Annaba et journaliste, fait partie de ses femmes des médias. Après avoir décroché son baccalauréat, option lettres et sciences humaines en 2001, elle a poursuivi ses études à l’université Mentouri de Constantine dans le département sciences de l’information et de la communication, puis à l’université Badji-Mokhtar de Annaba où elle obtint sa licence en 2005 dans la spécialité presse écrite. Ce qui lui ouvre le chemin à la préparation du diplôme de magister qu’elle décroche en 2009 avec une thèse consacrée aux «programmes Al Rai de la chaîne Al Jazzera, étude analytique». Hassina Bouchikh ne s’arrêta pas là en poursuivant ses études de post-graduation et obtint son diplôme de doctorat en 2018 qu’elle a consacré au thème «Le vécu professionnel et ses conséquences sur l’exercice de l’information par le chargé de la communication».

Enseignante comme vacataire au département de sciences de l’information et la communication (2007/2009) de l’université Badji-Mokhtar de Annaba, Hassina Bouchikh occupera par la suite le poste de maître assistant dans la même université en dispensant des modules dont les techniques rédactionnels, le code de l’information et la législation de l’audiovisuel en Algérie. Elle est auteur de plusieurs publications (articles) et des études scientifiques à l’échelle nationale et internationale dont «l’environnement du métier journalistique et ses conséquences sur la déontologie de la profession» étude d’un cas au quotidien Echourouk et édité par le magazine Rou’a stratégique aux Emirats Arabes Unis. Ses autres écrits, entre autres, Le rôle des guides professionnels de la presse dans l’encadrement des journalistes et la protection du public des dérapages de l’information, ont été publiés dans l’ouvrage «les travaux du 4e congrès de l’information de l’université Djidar» en Jordanie. Hassina Bouchikh n’est pas venue par hasard au métier de journaliste. «J’ai choisi ce métier par amour et l’art d’écrire que j’ai découvert depuis mon enfance avec le soutien de mes enseignants au collège de Skikda à l’époque», a-t-elle martelé. Le mérite revient à mon professeur Nouar Labidi qui m’a encouragée et aidée à m’introduire et pénétrer dans l’univers de la presse, a-t-elle tenu à reconnaître avec fierté. Après avoir effectué des stages au sein du quotidien régional Akher Saa pendant deux ans, Hassina Bouchikh atterrit en 2006 au quotidien arabophone An Nasr jusqu’au mois de septembre 2008 puis au journal Al Khabar jusqu’au 2011 pour occuper ensuite le poste de rédacteur en chef au quotidien régional Assaker. Hassina Bouchikh qui ambitionne de créer une revue culturelle globale, a participé au lancement du journal régional Edough News avant de mettre sa compétence en 2014 au service du quotidien Echourouk.

Honorée à plusieurs reprises par des associations et des partis politiques durant son parcours professionnel pour ses publications sur le travail de proximité, Hassina Bouchikh estime que «l’information en général et la presse en particulier, exigent un savoir-faire, le talent et la persévérance». Aujourd’hui, l’information est une science fondée sur des bases fondamentales qui nécessitent beaucoup d’efforts en utilisant la méthode scientifique dans la pensée et l’écriture journalistique, soutient-elle.

