Smaïl Mohamed : Du Son… à l’écrit

Très attaché aussi bien à son travail, sa famille (il était le père de quatre enfants) qu’à sa ville natale Béchar, dont il ne cessait de parler avec cette immense nostalgie et plein de regrets, chaque fois qu’il passait devant un lieu entièrement rénové ou tout simplement à l’abandon (comme c’est le cas pour le vieux bâti), Smaïl Mohamed, qui a vu le jour le 18 octobre 1953, dans l’un des quartiers les plus populeux et populaires de la capitale du Sud-Ouest, était d’une sensibilité extrême, mais très peu perceptible sur ses traits. Après des études secondaires au sein de l’unique lycée polyvalent de toute la région, il embrasse une carrière d’ingénieur du son et sera l’un des premiers pionniers de la première radio locale du pays «Radio Saoura», pour laquelle il n’hésitera point à consacrer tout son temps (jusqu’à même et par nécessité, être preneur de son, par exemple). Tous ceux qui l’auront approché gardent de lui le souvenir d’un confrère dévoué à sa tâche et très disponible lorsqu’il s’agissait de formation et d’entraide, car selon tous les témoignages, Smaïl Mohamed considérait «Radio Saoura» comme sa seconde famille. Mais, ce fan de curiosité des progrès de la science, de l’évolution de la société , était aussi un fan de lecture. L’un de ses plus proches amis et confrères, Yerfâa Hichem, qui aura d’ailleurs partagé bien des souvenirs avec lui, raconte qu’il ne pouvait se passer de «fouiner» dans une bibliothèque chaque fois que l’occasion se présentait, souvent à la recherche de documents historiques, de témoignages, etc. Et un beau jour, sur conseil de ce même ami, Smaïl Mohamed, tout en continuant à exercer sa fonction d’ingénieur du son, devint correspondant de presse et parvint ainsi à concrétiser l’un de ses projets qui lui tenaient tant à cœur : passer à l’écriture et laisser une trace de tout ce qu’il avait envie de dire, de partager, d’informer… Ses articles qui traitaient très souvent des maux de société, des désagréments auxquels étaient confrontés les citoyens, de l’évolution du mouvement associatif et de la solidarité, ont paru dans des quotidiens avec lesquels il s’était engagé à l’époque, tels le Quotidien d’Oran, Ouest Tribune, France Maghreb News et enfin Réflexions. Lire Smaïl Mohamed, et de l’avis de tous, c’était être immédiatement plongé dans le vif de son sujet. Ses articles étaient d’une précision dans l’information puisqu’il ne laissait rien au hasard, tant il respectait cette relation qui l’unissait à son lectorat : la fidélité. Smaïl Mohamed, ce journaliste avide de recherches entretenait des discussions assez pertinentes sur l’âme et finit par éditer son premier et unique ouvrage qu’il titra Le chasseur de Meguigui, un nom assez bizarre qu’il attribua au for intérieur de tout individu. Une entreprise qu’il ne put poursuivre puisqu’il nous quitta brusquement le 15 novembre 2013, sans avoir pu concrétiser un autre projet auquel il tenait tant, effectuer deux grands périples : une boucle Adrar - Tam, via Bordj Bou-Arréridj et In Salah et une grande virée vers les pays de l’Est.

Les écrits de Smaïl, aussi complexes qu’ils puissent paraître pour certains, ne sont en fait qu’une panoplie d’articles qui ne reflètent qu’une réalité, même 5 ans après sa disparition.

Ramdane Bezza