Évocation, Hamid Ali Bouacida : Humilité et talent

Le 22 avril dernier s’est éteint, des suites d’une longue maladie, Abdelhamid Ali Bouacida, grande figure de la presse algérienne, talentueux nouvelliste et romancier.

La carrière journalistique de celui qu’on appelait couramment « Hamid Bouacida», natif d’AïnYagout (Batna) en 1952, débute à l’hebdomadaire El Hadef, fleuron de la presse sportive algérienne, qu’il rejoint, après des études supérieures en sciences économiques à Constantine, par « amour de la littérature», comme il ne manquait jamais de le rappeler. C’est donc tout naturellement qu’il s’oriente vers le reportage, genre journalistique le plus littéraire, qu’il pratiquera aux coins les plus reculés de l’Algérie. Il fera partie, dès l’ouverture du champ médiatique en 1990, des membres fondateurs du premier hebdomadaire indépendant, Les Nouvelles de l’Est, avant de lancer en 1992 l’éphémère feuille satirique El-Gantra. Hamid Bouacida sera également un temps aux commandes du quotidien El Acil. Par la suite, il s’essayera à la communication institutionnelle, puis créera sa propre boîte, mais ce sera pour mieux revenir à ses premières amours, le journalisme, en excellant dans ses genres de prédilection, la satire et la chronique, notamment sportive, et ce au sein du Courrier d’Algérie, Maracana, Horizons et du magazine NassBladi. En 2012, c’est avec son ami de longue date, Chaouki Mechakra, qu’il fondera Le Provincial, quotidien régional basé à Annaba, dont il sera jusqu’à sa disparition le directeur de publication. Ce retour à l’écriture, acte relevant du sacré pour notre homme, ne s’est pas manifesté que dans le domaine de la presse. En 2006, son recueil intitulé Cinq dans les yeux de Satan, un OVNI littéraire composé de 17 nouvelles tour à tour truculentes, drôles et émouvantes, lui vaudra le prix de la fondation Mohamed Dib. Lors de l’unique séance de dédicace organisée dans la ville où il aura passé une grande partie de sa vie, et à laquelle il consacrera, entre autres textes, La statue et Suicide à Sidi M’cid, Hamid Bouacida racontera, avec une humilité teintée d’humour, qu’il s’était rendu à Tlemcen, siège de la fondation, par route, et avait passé la nuit dans un hôtel des plus modestes.

Quant au million de dinars représentant le montant du prix, il lui a tout simplement servi à acquérir un appartement LSP où il a pu loger ses enfants. En 2013 est sorti, aux éditions l’Harmattan, La dernière carte, un roman dans lequel il raconte la quête du grand amour par un jeune enseignant de français dans l’Alger des années de plomb, et lequel sera nominé l’année suivante au prix littéraire Les Lorientales 2014. La réédition prochaine de Cinq dans les yeux de Satan, en rupture de stock depuis des années, permettra certainement à beaucoup de (re)découvrir, à travers le génial manieur de mots, l’homme humble et sensible que fut Hamid Ali Bouacida.

Issam Boulksibat