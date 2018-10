Bejaia : Faciliter l’accès à l’information

La journée nationale de la presse coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, et promulgué par le président de la république depuis le 03 mai 2013 a été célébré hier dans la wilaya de Bejaia par la famille de la presse locale en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya précédées par le secrétaire général , Slimane Dabbou, représentant le wali.

La cérémonie a débuté par un rassemblement sur la place Said Mekbel des journalistes et correspondants de presse exerçants dans les différents organes de presse au niveau de la wilaya de Bejaia ou une gerbe de fleurs a été déposé au carré de la statue du défunt Mekbel, suivi de la lecture de la Fatiha. La radio Soummam a élaboré un programme de festivité en cette occasion avec l’inauguration d’une exposition de matériels de transmissions et photos sur le rôle de l’information durant la guerre de libération.

Au siège de la bibliothèque principale jouxtant le siège de la radio, Le représentant du wali a tenu à mettre en relief le rôle important joué par la presse locales et particulièrement la radio Soummam dans la sensibilisation des citoyens et la divulgation de l’information de proximité sur le développement de la wilaya dans tous les secteurs d’activités avant de souligner la disponibilité des autorités de wilaya à faciliter aux journaliste l’accès a l’information pour assumer pleinement leur fonction.

Il dira à cet effet « Les responsables de wilaya et à leur tête le wali ne ménageront aucun efforts pour faciliter la tâche aux journalistes qui jouent un rôle important dans l’accompagnement du développement local ». Un film documentaire réalisé par le musée du moudjahid de Bejaia sur le rôle des medias durant la guerre de libération nationale a été projeté à l’assistance suivi d’une conférence sur l’histoire des médias en Algérie animées par l’écrivain Djoudi Attoumi et le professeur universitaire Settar Atmani qui ont retracé le parcours de la presse avec la parution du premier numéro du journal « la résitance algérienne » le 22 octobre 1955 puis repris par le journal « El Moudjahid » en juin 1956.

Un hommage a été rendu en cette occasion avec remise des cadeaux aux journalistes le défunt Lahdiri Zoubir de la radio Soummam décédé depuis trois mois et le journaliste retraité de la chaine2 Benabbas Mokhtar.

Lors de cette journée beaucoup de correspondants, de la presse écrite et des télévisions privées, ont tenu a souligné les difficultés rencontrés et la précarité dans leur profession avec des salaires minables, moins du SMIG, et une absence totale de la couverture de la sécurité sociale les poussant à aller chercher un autre emploi plus digne.

Mustapha Laouer