Presse sportive : En amélioration constante, mais…

Le sport, on ne le dira jamais assez, est un élément porteur dans toutes les sociétés à travers le monde. C’est un élément vital pour tout individu qui veut d’abord préserver sa forme physique dans l’optique de bien résister et accroître ses capacités face aux vicissitudes du temps qui passe. Il peut aussi vous être d’un grand apport pour enrichir et promouvoir une carrière professionnelle dans les différents domaines du sport. L’importance du sport, par contre, n’échappe à personne. Il faut dire que dans notre pays le sport occupe une place de choix, du fait que nous sommes un pays composé exclusivement de jeunes. On parle même de plus de 75%. Ce qui prouve que le sport est très bien suivi dans ce jeune pays qui a conquis son indépendance en 1962. En effet, il y avait dans les années 1960 deux journaux qui sont El Moudjahid en langue française et Echaâb en langue arabe. Là, il faut reconnaître que les pages sports d’El Moudjahid étaient très lues, mieux que les autres rubriques aussi bien nationale, culturelle, économique et autres. Là, on n’essaye pas là de minimiser leur importance, mais on peut dire que les jeunes d’après l’indépendance du pays voulaient plus que tout s’imprégner de tout ce qui concerne le sport et les compétitions sportives dans tous les domaines. C’est ainsi que toutes les disciplines étaient à l’époque couverte. C'est-à-dire que chaque discipline avait un journaliste pour la couvrir et donner aux lecteurs des informations exhaustives sur chaque discipline sportive. Il y avait à la tête de chacune des journalistes ou collaborateurs animés d’une très forte motivation et aussi d’un sérieux inégalé. Parmi ceux qui avaient animé les pages sportives d’El Moudjahid, il y avait Mokhtar Chergui, qui avait rejoint le journal au début de l’année 1963. Il nous a quitté au mois de novembre 1999. Il y avait aussi des collaborateurs très au fait de tout ce qui se passe dans leur discipline. Parmi eux, on peut nommer Omar Oumeziane, Ali Kabèche, puis, il y eut les arrivées de journalistes assez compétents comme Djamel Saïfi, Medjahed, Merad, Omar Kharoum, Yazid Ouahib, Bendali. Puis, il y avait aussi les arrivées de Benomari, Cherchali (Allah Yerhmou, Abdelhamid Gharbi, Ahmed Achour (Allah Yerhamou) ainsi que d’autres collaborateurs. Il faut dire que si El Moudjahid s’est frayé une place de choix dans le paysage médiatique algérien avec aussi, faut-il le reconnaître, le journal Echaab, El Moudjahid avait été l’un des rares à avoir lancé son journal exclusivement sportif. En effet, le journal Le Sport était parmi les pionniers dans la presse sportive. Pour plus d’équité, il faut dire que Maghreb Sport avait été lancé bien avant. C’était une expérience privée ayant des gens de l’argent derrière. Hafid Chibane était chargé avec des collaborateurs a matérialisé ce projet assez ambitieux, même si l’endroit où il avait placé son siège n’était pas fait pour arranger les choses. Pourtant, il avait une très bonne équipe avec Azizi, Ibalitène, Harhad, Belhadjoudja et bien d‘autres. Fautes d’argent, il ne fera pas «long feu». Malgré les résistances des uns et des autres et notamment Chibane, il fermera ses portes, surtout que la plupart des journalistes sont allés travailler à l’Opinion journal de Chibane. Il y eut aussi quelques essais avec Algérie-Sport, Match. En dépit de son contenu assez apprécié par tous, le Sport qui avait été lancé officiellement le 3 mai 1993 dans l’imprimerie d’El Moudjahid s’arrêtera de paraître lors du mois de juin 1995. A l’époque, il y avait une sorte de «boum» pour la presse sportive «en papier». C’est ainsi qu’il y avait eu le lancement de Compétition pratiquement comme le Sport en 1993. Il était composé de journalistes dont la plupart sont venus d’Algérie républicain, comme les frères Djender, Halim et Nassim, Djamel Guessoum, Abib et les autres ainsi qu’une «batterie» de collaborateurs et de journalistes spécialisées dans chaque club en Ligue1 comme en Ligue 2 ainsi que les autres divisions. Pratiquement au cours de la même année, le journal El Watan de Omar Belhouchet, un ancien de la sportive d’El Moudjahid, lancera le journal sportif Olympic. C’était un journal sportif très lu lors de cette période qui coïncidait avec la «décennie noire» et surtout les difficultés qui se dressaient devant chacun d’entre nous. En dépit de cela le travail se faisait le plus normalement du monde. En conclusion, le sport par le biais de son vecteur la presse sportive a joué un rôle prépondérant dans la prise de conscience des citoyens en leur assurant un meilleur épanouissement.

Hamid Gharbi