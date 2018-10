Journée nationale de la presse, Correspondants locaux : D’une génération l’autre, un même combat

- Les temps ont changé, les moyens de communication aussi.

- Ces derniers sont plus légers, plus perfectionnés et surtout plus efficaces.

Ce qui n’était pas le cas avant. Pour un journaliste qui travaillait loin de la centrale, la seule possibilité d’envoyer un article à la rédaction était le télex avant que ce moyen ne soit détrôné par le fax qui a été pendant des années un outil efficace pour balancer rapidement comme on dit dans le jargon du métier le «papier», afin qu’il n’y ait pas d’erreur dans l’information comme cela était possible avec le télex. Mais pour les moudjahidine qui écrivaient des articles pour la presse du FLN durant la Révolution armée, la contrainte ne résidait pas seulement dans le manque de moyens. Le regretté Amar Dehane, qui faisait partie de cette catégorie, racontait que le rédacteur de presse, qui n’avait aucun privilège de par sa fonction, participait aux batailles au même titre que les autres.

Ce n’est qu’une fois l’accrochage terminé qu’il pouvait se mettre à rédiger, s’il était encore en vie bien sûr. Pour l’ennemi, qui ne savait rien de son identité, il était une cible de choix s’il l’apprenait. L’autre mission non moins importante était l’envoi de l’article en Tunisie où la presse du FLN était installée. Le papier qui devenait une «lettre secrète» était acheminée à dos de mulets de zone en zone et d’une wilaya à une autre jusqu’aux frontières.

Les moudjahidine qui assuraient le transport de «la matière» préféraient sacrifier leur vie plutôt que de laisser les lettres qu’ils avaient sur eux à l’ennemi. Ces auxiliaires de presse ont joué un rôle prépondérant dans la réussite du système d’information du FLN.



Ces héros oubliés



On ne peut que saluer leur héroïsme, eux qui complétaient en incognito le travail des journalistes. Ces derniers, correspondants de guerre d’un autre genre, n’avaient ni protection, ni reconnaissance internationale, ni même le matériel adéquat. Au demeurant, ils ne voulaient rien de tout cela comme l’a rappelé le moudjahid Amar Dehane originaire de Ras El Oued qui présentait fièrement les articles parus dans la presse du FLN sans avoir cherché à les publier dans un livre. Il est mort avec le sentiment du devoir accompli emporté par une maladie qui l’a empêché de poursuivre son travail de mémoire.

Les correspondants locaux des journaux algériens parus après cette période, que ce soit Le Peuple devenu El Moudjahid, Echaab et ensuite Ennasr et El Djoumhouria, aussi ne cherchaient aucune reconnaissance, même s’il pouvait jouir du plaisir de signer leurs papiers. Ils pouvaient par la même occasion profiter de la sécurité qui régnait dans le pays. Ils ne risquaient pas leur vie dans l’exercice de leur métier, même si le dénuement persistait.

L’un d’eux, qui était correspondant du journal Ennasr à Bordj Bou-Arréridj témoigne de cette période en rappelant qu’il est venu dans la presse par militantisme tout comme il est devenu enseignant pour venir en aide aux enfants qui souffraient de l’ignorance après l’indépendance.

Le moudjahid et ex-condamné à mort, Messaoud Chellig, puisque c’est de lui qu’il s’agit, indique que le travail journalistique lui a appris à mieux connaître le pays et surtout mesurer la nécessité de le développer avec tous les manques constatés dans les localités qu’il a visité que ce soit en matière d’habitat, de routes, d’éducation ou d’emploi.

Il précise que le problème se posait pour lui après la rédaction des reportages puisqu’il arrivait à se débrouiller pour la transmission des informations par télex. «J’étais obligé d’envoyer les textes qui étaient naturellement longs ainsi que les photos qu’on me demandait par car. Je devais m’assurer bien sûr que la rédaction allait charger quelqu’un de les récupérer», a-t-il expliqué. A l’instar des moudjahidine qui transportaient les papiers à dos de mulets, les chauffeurs de l’ex-SNTV et leurs receveurs sont devenus des auxiliaires de presse.

Un ex-wali a noté, à juste titre, que si les habitants ont changé de revendications, c’est que les anciennes ont été satisfaites. Il faut suivre sans cesse ces exigences que la croissance démographique et l’accès à l’information a multiplié. Mais la principale contrainte d’un correspondant c’est sa solitude, que ce soit pour juger la pertinence de l’information, la recherche des sources nécessaires et la rédaction ou la prise de vue loin de la rédaction tel un coureur de fond qui doit gérer le temps et son énergie. C’est vrai que l’Algérie est libre. Mais son indépendance chèrement acquise par les moudjahidine sur tous les fronts, dont celui de l’information, doit être préservée. Beaucoup d’acquis ont été enregistrés dans tous les domaines. Les lacunes restent importantes. Il faut œuvrer pour les combler.

Le combat commencé par les anciens du métier n’est pas prêt de se terminer même s’il a changé de facettes.Les générations se suivent mais la mission reste. Défendre l’Algérie et la bâtir. La journée nationale de la presse permet de nous le rappeler.

Fouad Daoud