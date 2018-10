Éclairage : libre et responsable

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a décrété, en 2013, le 22 octobre journée nationale de la Presse en hommage à la parution du premier numéro du journal El-Mouqawama El-Djazaïria (La résistance algérienne) le 22 octobre 1955, a également élevé la liberté de la presse au rang de disposition constitutionnelle.

L’article 50 de la nouvelle loi fondamentale révisée en 2016 stipule que «la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable». Plus explicite, dans ce même amendement novateur de la Constitution, qui précise que la liberté de la presse «ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation. Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté».

En résumé, cette disposition incluse dans la mère des lois plaide pour une presse libre et responsable. Aussi, les hautes autorités du pays n’ont eu de cesse de réaffirmer leur confiance et leur conviction quant au rôle vital dont sont capables les professionnels des médias dans le cadre de leur contribution au développement du pays dans divers domaines. Il faut reconnaître que le journaliste algérien a, de tout temps, assumé pleinement son devoir vis-à-vis de sa patrie.

Son engagement pour libérer le pays du joug du colonialisme a été exemplaire, un combat par la plume contre les forces de l’obscurantisme, et ce, dès le début de la déferlante terroriste en 1990.

Durant cette sinistre époque de l’histoire de l’Algérie contemporaine, la corporation de la presse a été plusieurs fois endeuillée par la perte d’un des siens lâchement assassiné parce qu’il était journaliste, aux idées résolument opposées au projet intégriste. Plus d’une centaine de femmes et d’hommes de la presse ont payé de leur vie leur engagement contre le terrorisme. Ils font partie des morts qui resteront à jamais vivants dans la mémoire collective de la corporation, et par leur engagement, leur valeur et leur qualité, ils sauront illuminer le parcours des nouvelles générations de journalistes tant le respect des aînés est la devise de la profession.

Karim Aoudia