Le colonel El-Habiri : « une relation de partenariat »

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha El Habiri a salué, à Alger, dans un message de vœux adressé à la corporation des médias à l’occasion de la célébration de sa Journée nationale, les efforts des médias nationaux «visant à renforcer leur relation de partenariat avec le corps de la sûreté nationale afin de consolider la culture sécuritaire».

Lors d'une cérémonie organisée au siège de la sûreté d'Alger, le colonel El Habiri a salué dans son message lu en son nom par le responsable de la cellule de communication à la sûreté d'Alger, le commissaire Ahmed Nacer Belkacem Wassim, les efforts de la presse algérienne visant à asseoir des passerelles de partenariats entre le corps de la sûreté nationale et les médias dans le cadre de «la nouvelle vision de la communication adoptée par la DGSN en faveur du noble objectif d’éclairer l’opinion publique afin de renforcer la culture sécuritaire». L’objectif principal de cette relation «solide» avec les médias nationaux, est de satisfaire les besoins des citoyens aux fins, a-t-il dit, de «garantir leur sécurité et celle de leurs biens, conformément aux prérogatives constitutionnelles de la sûreté nationale», en mettant l'accent sur le besoin de «soutenir cette haute prestation sécuritaire par une information objective».

Pour sa part, le Chef de Sûreté de la wilaya d'Alger, le contrôleur de police Mohamed Bettache a salué, dans son allocution, les efforts et sacrifices consentis par les journalistes, femmes et hommes, dans tous les médias, audiovisuels, écrits, dans la radio et la presse en ligne. Il a, à ce titre, mis en relief son rôle déterminant dans «l’éclaircissement de l'opinion publique nationale», ajoutant que «les médias algériens n'ont jamais renoncé à leur noble mission». L'apport de la presse algérienne est désormais visible en termes de consolidation de l'action des institutions sécuritaires, dans ses trois volets, celui de la communication, celui du rapprochement et celui de la proximité avec le citoyen, a-t-il souligné.