M. Kaouane à la chaîne III : « l’Etat continuera à soutenir la presse »

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a affirmé, hier, que la liberté de la presse est une réalité que les journalistes vivent au quotidien, précisant qu’il n’existe aucune contrainte à cette liberté, «mis à part celle imposée par la loi». «La liberté de la presse en Algérie est consacrée dans la Constitution, et cet acquis doit être préservé par les journalistes», a affirmé M. Kaouane, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, ajoutant qu’«aucune pression, de quelle que nature qu’elle soit, n'est exercée sur les médias algériens».

À une question sur les dépassements enregistrés à travers les différents médias, le ministre a estimé que «cette situation nuit à la profession», ajoutant que les journalistes «rédigent leurs articles sans aucune censure, alors qu’ils doivent comprendre que le journalisme est un métier noble qui doit être accompagné d’un minimum de respect de déontologie».

Sur un autre registre, le ministre a fait observer que la «floraison de titres de la presse nationale en Algérie ne s’est pas accompagnée d’une amélioration de la situation sociale des journalistes, notamment ceux qui exercent dans le secteur privé où beaucoup d'entre eux ne sont pas payés décemment et ne bénéficient pas d’une couverture sociale», estimant que cette situation constitue «un frein pour l’exercice du métier». Relevant que les journalistes ont «cette singularité de parler et d’écrire sur tout, mais jamais sur leurs soucis», il a fait remarquer qu'«il est de la responsabilité des patrons de la presse de veiller à ce que leurs journalistes bénéficient d’un minimum de conditions de travail».

Dans ce sens, M. Kaouane a évoqué la «progression» enregistrée dans le processus de mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE), soulignant que le fichier des journalistes a été «assaini» et que «tout est prêt» sur le plan institutionnel pour la mise en place de cette Autorité. Il a, toutefois, regretté que «la corporation ne soit pas organisée», alors que «l’importance de l’ARPE demeure cardinale». Abordant la situation des chaînes de télévision privées, le ministre a fait savoir que «ce sont des chaînes jeunes et manquant d’encadrement et d’expérience», précisant qu'elles «n’ont pas été fondées par des professionnels de l’audiovisuel, mais plutôt par des journalistes dont la majorité sont issus de la presse écrite». «Ce sont des chaînes à contenu algérien qu’il faut encourager pour étoffer le paysage audiovisuel», a suggéré M. Kaouane, estimant que «cela doit impérativement passer par le respect des règles de déontologie, du cahier des charges. Ces chaînes doivent proscrire aussi la violence, la ségrégation et le discours haineux». Le ministre a ajouté qu’«il appartient à l’ARAV (Autorité de régulation de l'audiovisuel) de faire respecter ces règles», rappelant que «le citoyen a le droit et la possibilité de saisir la justice s’il se sent diffamé par ces chaînes».



L’État continuera à soutenir la presse



Le ministre de la Communication a assuré que l’Etat continuera à soutenir la presse et les médias afin de leur assurer une présence sur la scène médiatique. «Sans l’aide de l’Etat, il n’y aurait pas de presse algérienne et ce, en attendant que ces médias et journaux deviennent autonomes, comme cela se fait de par le monde», a indiqué M. Kaouane. Selon lui, «depuis toujours, l’Etat et les pouvoirs publics n’ont ménagé aucun effort afin d'assurer aux médias nationaux une présence sur la scène médiatique», a précisé le ministre, soulignant que «sans la publicité institutionnelle et sans les avantages liés au papier d’impression dont les prix n’ont pas été augmentés depuis 1995, je vois mal un journal qui aurait manifesté une présence régulière dans le paysage médiatique national». S’exprimant sur le Prix du Président de la République, qui sera décerné lundi à l'occasion de la journée nationale de la Presse, M. Kaouane s'est félicité de la «forte participation» des journalistes à ce concours placé cette année sur le thème du «Vivre ensemble en paix». Il convient de rappeler que pas moins de 286 dossiers ont été soumis à l’appréciation du jury. «Une forte participation qui traduit l’importance attachée à ce Prix par les postulants qui y voient à juste titre autant une distinction prestigieuse que la consécration d’une maîtrise professionnelle».

La cérémonie de remise du Prix du Président de la République du journaliste professionnel, dans sa 4e édition, est prévue ce soir, au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif-Rahal. Le Prix du Président de la République du journaliste professionnel, sera décerné aux journalistes lauréats, en guise de récompense pour les travaux d’excellence effectués dans différentes catégories d’expression médiatique, à savoir la presse écrite, la télévision, la radio, la presse électronique ainsi que l’illustration par la photographie, le dessin de presse et la caricature.

Salima Ettouahria