Le localier… ce porte-voix de l’Algérie profonde

Acteur ou témoin, le localier comme on le qualifie parfois dans le jargon journalistique, reste cet élément important dans l’échiquier de la vie de la cité pour suivre son évolution, couvrir les faits et événements de son quotidien et tente notamment de mettre en évidence ses capacités humaines et potentialités matérielles et naturelles. De fait, il participe grandement à la valorisation de son patrimoine historique et culturelle pour porter à la connaissance de l’opinion ses spécificités et ses caractéristiques et contribuer de facto à la vulgarisation des créneaux d’activité pour leur exploitation par des éventuels investisseurs potentiels. Son rôle est donc capital dans la vie socio-économique, culturelle et sportive d’une région pour mériter une attention particulière et bénéficier de moyens à même de faciliter ses missions d’information… Des missions résidant en premier lieu certes à la couverture d’activités qui marquent la cité pour transmettre haut et fort les préoccupations et attentes des populations de l’Algérie profonde, mais également de s’impliquer dans la dynamique du développement en faisant valoir son expérience, ses connaissances. En prise avec la réalité du terrain, son rôle reste significatif dans l’accompagnement des programmes d’équipement de la région.

Ce rôle d’ailleurs est devenu prépondérant au vu des mutations d’un secteur de la communication et de la priorité affichée à l’égard de l’information de proximité. La proximité pour être au diapason des aspirations d’une société en perpétuel mouvement et en adéquation avec les attentes du citoyen. Un citoyen justement plus préoccupé par l’amélioration de son cadre de vie et la promotion de son quotidien.

En clair, un localier ou un correspondant est à l’écoute des pulsations d’une société pour se concentrer sur les voies et moyens ou les formules à mettre en œuvre pour plus de captivité et de résonance dans ses couvertures. Un correspondant au service réellement de la collectivité et du citoyen pour ne guère s’embourber dans les dossiers politiques et conflits de partis…Neutralité, objectivité et professionnalisme doivent justement guider l’action du correspondant de presse qui se trouve éloigné des rédactions pour ne point subir une quelconque pression et se livrer journellement à une course contre la montre.

Cet éloignement toutefois a ses inconvénients car il est accompagné le plus souvent par la solitude et l’isolement. Le localier se trouve parfois confronté à des difficultés sans appui ou soutien. Tout un débat est à engagé sûrement pour non seulement le traitement d’une telle problématique mais aussi pour la moralisation de la corporation, si l’on ose dire, des correspondants et la moralisation également de cette catégorie professionnelle. Un débat où seront conviés les éditeurs pour la définition des obligations et de la mission, la protection des droits sociaux, la délimitation d’un champ d’action et la clarification d’un statut… Il faut dire que la situation socioprofessionnelle de la majorité des correspondants de presse n’est guère reluisante actuellement, il faut s’interroger sur la fiabilité d’un lien et le contenu d’une convention dont les clauses, notamment financières, ne sont pas respectées. Une véritable problématique pour ces collaborateurs…

Toujours est-il au plan de la couverture, force est de constater cependant que la tâche du localier a été relativement facilitée avec la création des cellules de communication à travers l’ensemble des institutions et établissements permettant au correspondant de s’imprégner régulièrement des faits et nouveautés de la collectivité et d’être constamment en prise avec la réalité et l’évolution de la société.

Aussi, la célébration de la journée nationale de la Presse nationale, décidée par le Président de la République, s’assimile à une opportunité pour naturellement rendre hommage à la corporation pour les sacrifices consentis en rappelant aussi le pas franchi dans la préservation d’un acquis démocratique et saluer cette catégorie professionnelle portant haut la voix de l’Algérie profonde…

A. Bellaha