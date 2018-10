Journée nationale de la presse : Des acquis incontournables

La famille de la presse algérienne célèbre, depuis le 22 octobre 2013, la Journée nationale de la presse, promulguée le 3 mai de la même année par le Président de la République, à l’occasion de la Journée mondiale de la presse, qui constitue un événement capital et important dans le métier des professionnels. Cette date symbolise la publication du premier numéro du journal El-Mouqawama El-Djazaïria (Résistance algérienne), organe du Front de libération nationale (FLN) et de l’Armée de libération nationale (ALN), le 22 octobre 1955, en pleine guerre de Libération nationale, et qui laisse place, une année après, au journal El Moudjahid.

Cette date est une reconnaissance du lourd tribut payé par les journalistes durant la décennie noire, pour avoir toujours dénoncé avec leurs plumes et leurs écrits les actes barbares du terrorisme, qui a endeuillé le pays par les nombreux massacres perpétrés sur tous les citoyens sans distinction... Cinq années après cette date, la presse algérienne avait enregistré des acquis à travers la mise en place du code de l’information, le statut particulier du journaliste et la mise en œuvre d’une grille des salaires pour encadrer et renforcer la profession et ce après que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait réaffirmé l’engagement de l’Etat à doter la presse nationale et le secteur de l’information de mécanismes juridiques et de différentes formes de soutien à même de permettre de s’acquitter de ses «nobles missions».

Un soutien «sans restriction à sa liberté afin qu’elle puisse accéder à la place de choix qui lui revient dans le monde de l’information et du savoir», a souligné le Chef de l'Etat lors de son message adressé à la presse le 21 octobre 2014, tout en ajoutant : «J'ai tenu, dès la promulgation de la loi organique relative à l'information, à ce que ce cadre juridique inclue toutes les activités relevant au secteur, afin de permettre aux journalistes, aux professionnels et à tous les intervenants d'exercer leur métier dans le respect de la mission qui leur est dévolue et loin de toute surenchère, violation de la loi ou toute altération des objectifs de la profession, allant à l'encontre de son éthique et de sa déontologie». La presse algérienne, presse écrite et audiovisuelle, jouissant de toute la liberté d’expression a enrichi le paysage médiatique.

L’objectif primordial étant d’atteindre une presse objective qui défend les acquis du pays, qui œuvre à consolider la stabilité et accompagner le développement économique, social et culturel tout azimut qu’enregistre le pays depuis ces dernières années.

Une presse qui doit être au service des intérêts suprêmes de notre patrie en contribuant à l’éclaircissement des faits, en émettant des critiques objectives sur les insuffisances, tout en œuvrant à la promotion de l’image de l’Algérie à travers le monde.

C’est pour permettre aux journalistes d’être à la hauteur de la mission qui leur est dévolue que, à l’occasion de la journée nationale de la Presse, un vibrant hommage est rendu aux martyrs de la presse, à tous ceux qui sont tombés sous les balles du terrorisme.

C’est ainsi d’ailleurs que le ministère de la Communication œuvre également ces dernières années à renforcer cette initiative par le lancement du «Prix du Président de la République du journaliste professionnel» qui est décerné chaque année le 22 octobre, pour encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes, de même que stimuler l’excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite, récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue, selon les objectifs tracés par le ministère cette année,.

La quatrième édition est placée sous le thème «Vivre ensemble» et dont le jury a arrêté la liste des lauréats qui recevront leur prix lors d’une importante cérémonie présidée par le ministre de la Communication durant de la célébration de la journée nationale de la Presse le 22 octobre 2018.

Mustapha Laouer