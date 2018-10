Est du pays : Le dur combat pour se maintenir

Signe des temps : si c’est à Constantine, ville de tradition journalistique, qu’ont éclos les premières publications régionales «privées», à l’image des Nouvelles de l’Est, en 1990, c’est Annaba qui semble actuellement tenir la corde en matière de diffusion, mais surtout de rentrées publicitaires. Narjess Kermiche, rédactrice en chef du quotidien public An-Nasr, fleuron de la presse régionale, explique cette évolution : «De manière générale, les investisseurs ont découvert le potentiel de l’information de proximité et son rôle dans la fidélisation de lecteurs en quête d’actualités les concernant directement, de journaux dans lesquels ils se reconnaissent, ce qui a donné naissance à de nombreuses publications régionales. À l’est du pays, c’est la wilaya d’Annaba qui vient en tête, avec 6 quotidiens, ensuite Constantine, avec 5 quotidiens, puis Sétif, avec 2 quotidiens, et enfin Batna et Jijel, avec un quotidien chacune. Cela s’explique par le fait qu’Annaba est une ville économiquement dynamique, avec des investissements importants et des complexes industriels, et que les annonceurs ont pour cœur de cible les citoyens de la région, ce qui fait que les journaux locaux bénéficient de rentrées publicitaires appréciables. On peut, à ce titre, comparer cette ville à Oran, qui connaît la même dynamique, et où il existe le plus grand nombre de quotidiens régionaux en Algérie.» Revenant sur la situation de la presse dans la région Est, Mme Kermiche rappelle que le secteur public avait été pionnier dans ce domaine : «Avant le multipartisme, il y avait trois quotidiens nationaux et trois régionaux, dont la création obéissait à l’impératif de se rapprocher davantage des citoyens afin de lutter contre tout sentiment d’exclusion de la part des habitants des régions éloignées du centre.» Et d’ajouter : «À la crise de la presse papier, est venue se greffer celle économique que traverse le pays, ce qui s’est répercuté, ces dernières années, sur les publications à tirage limité, ne disposant pas de grands moyens financiers. Certaines ont fini par baisser rideau, alors que les autres continuent à se battre malgré les difficultés.» Le même constat est fait par Nouri Nesrouche, directeur des bureaux de l’Est du quotidien El Watan : «La presse régionale est en situation de crise.

Il y a d’abord l’aspect social, les journalistes n’arrivent plus à se faire recruter, la précarité s’installe, et de plus en plus de titres mettent la clé sous la porte. Sinon, les journaux sont dans l’incapacité d’offrir des augmentations de salaire et autres avantages à ceux qui arrivent à se maintenir à leur poste, ce qui limite fortement la progression de carrière de ces derniers. Sur le plan professionnel, les correspondants locaux trouvent de plus en plus de difficultés à accéder aux sources de l’information, car les administrations publiques, comme les Assemblées élues, communiquent de moins en moins, et cela se répercute sur la qualité de l’information. Ajoutez à cela, le fait que les journalistes ne sont pas organisés, ni au niveau syndical, ni sous forme de club, ce qui fragilise davantage la corporation.» Pour lui, l’option de miser sur l’information de proximité a été un échec relatif, du moins pour les journaux francophones : «Il y a une quinzaine d’années, plusieurs publications nationales ont tenté de toucher un plus large public, en créant des pages de proximité dédiées à l’information locale. Pour les titres paraissant en langue française, les résultats n’ont pas été à la hauteur, parce qu’il a été établi que le français recule rapidement dans l’arrière-pays, et cette nouvelle donne a dicté un changement des priorités. Il s’agit aujourd’hui de se maintenir dans les grandes villes, et c’est déjà un rude combat.»

Issam Boulksibat