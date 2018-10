Bendhiba Adda 55 ans de Photographe-Reporter : hommage aux sacrifices des journalistes

Bendhiba Adda, né en 1943 à Oran, fait partie de la mémoire vivante de la presse à Oran. Reporter-photographe depuis près de 55 ans, une longue carrière, durant laquelle il a immortalisé, via des milliers de photos, une grande partie de l’histoire d’Oran et d’autres wilayas du pays, dans de nombreux secteurs, entre autres politique, sportif et culturel. Il a photographié 147 chefs d’État et de nombreuses personnalités et vedettes artistiques et sportives, comme Johnny Hallyday, Abdel Halim Hafez, Ouarda El-Djazaïria, Pelé et Mohamed Ali. Il a commencé officiellement son travail en tant que reporter-photographe, en mars 1963, faisant partie de la première équipe qui a confectionné le numéro zéro du journal la République, l’un des premiers quotidiens post-indépendance édité à Oran en langue française, depuis les locaux de l’ancien journal français Oran Républicain. En 1976, il assista au changement du titre de son journal après son arabisation, devenu El-Djemhouria. Il continue, à ce jour, à exercer la photo-reporting, en mettant sa riche expérience et son professionnalisme au service du journal Écho d’Oran.



El Moudjahid : Comment vous est venue l’idée de faire du photo-journalisme la toute première fois ?

M. Bendhiba Adda : C’était à l’école. On avait une maîtresse qui récompensait les bons élèves en leur donnant de l’argent pour aller acheter le journal. J’en faisais partie, et cela m’a offert l’opportunité de lire des articles du journal l’Écho du Soir.

Au fil des jours, cet exercice me procurait du plaisir, et c’est ainsi que j’ai développé un intérêt pour le métier de journaliste.



Comment et dans quelle conditions avez-vous été contacté par la rédaction du journal la République ?

De bouche à oreille, nous avons appris qu’un journal allait être créé, et c’est comme ça que j’ai franchi le pas. En ce qui me concerne, c’est une personne que je connaissais, personnellement, qui exerçait le journalisme qui m’a contacté. Mon recrutement à cette période précise m’a fait l’honneur de faire partie du premier noyau qui a confectionné le numéro zéro du journal.



Racontez-nous les conditions et les circonstances dans lesquelles les premiers numéros du journal la République ont été réalisés ?

Je n’avais que 18 ans à l’époque, et je m’en souviens comme si c’était hier. C’était la photo de l’émir Abdelkader qui avait fait la une du numéro zéro. À cette époque, il y avait beaucoup de techniciens étrangers qui travaillaient avec nous, notamment des français et des espagnols «républicains» qui avaient fui le régime de Franco pour s’installer à Oran.

J’ai eu l’honneur de travailler avec l’ancien journaliste Abdelkader Safir, qui était le rédacteur en chef du journal, et c’est lui qui l’a confectionné. Quant à la gestion administrative du journal, elle était dirigée par M. Bendimred Djamel. Le journal avait pour objectif de concurrencer l’Écho d’Oran pendant plusieurs mois.



Quel regard portez-vous sur l’évolution de la presse dans notre pays et l’exercice du métier de 1963 à ce jour ?

En réalité, un grand changement ! En toute honnêteté, avant, le journalisme avait un statut plus prestigieux et les journalistes étaient bien accueillis et considérés partout où ils allaient, surtout que nous n’étions pas nombreux. Ce n’est plus la même chose maintenant.



Et qu’en est-il de la liberté d’expression ?

En fait, nous obéissions à une ligne de conduite. Personne ne venait nous dicter le contenu d’un article ou d’un autre travail, mais le journaliste s’autocensurait. Aujourd’hui, il est incontestable que la presse est plus libre et la liberté d’expression est une réalité, avec une offre plus riche et plus diversifiée.



Quelles sont les plus importantes étapes ayant marqué votre carrière ?

La rencontre professionnelle et le contact humain avec certaines grandes personnalités ayant fait l’histoire des années après, à leur tête Che Guevara. Quand il est venu à Oran, j’ai eu le plaisir de manger avec lui … Vous savez ?

À l’époque, personne ne mesurait la dimension et la place qu’allait prendre cette personnalité dans l’histoire. Il y a eu aussi Djamel Abdel Nasser à Alger, qui, à son tour, devait effectuait une visite à Oran, annulée à cause des inondations qui avaient secoué la ville de Mascara et ayant fait 16 morts.



Que représente pour vous la date du 22 octobre, Journée nationale de la presse instituée par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika ?

C’est un grand acquis… c’est une forme de reconnaissance et un hommage de tous les sacrifices consentis par les journalistes algériens. C’est une journée dédiée exclusivement à la presse algérienne, et cela un signal fort qui nous honore. Une fierté.



Quels sont vous souhaits pour l’avenir de la presse et du journaliste algériens ?

D’abord, agir en tant qu’algériens avant toute autre chose. Nous devons défendre le pays qui est au-dessus de tout autre intérêt. Le journaliste doit faire la différence entre critiquer des personnes ou des responsables, et nuire à sa patrie. Malheureusement, une partie de la presse a dévié des normes professionnelles de l’exercice du métier et de l’éthique.

Amel Saher