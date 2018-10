Médias locaux, Journée nationale de la presse, Oran : Une floraison de titres

En dépit de la disparition, du paysage médiatique, d’un nombre de titres, pour des raisons économiques, Oran demeure un pôle régional de la presse locale, avec une vingtaine de titres de quotidiens d’information qui y sont édités. À cela s’ajoute une dizaine de magazines et de revues spécialisés.

Depuis la libéralisation du secteur en 1990, à la faveur du déclenchement du processus démocratique et le pluralisme politique en 1989, et au fil des années, la presse écrite à Oran s’est développée progressivement, au plan qualitatif et quantitatif, à la fois. Du journal Ouest Tribune jusqu’au dernier-né, El-Chabab El-Djazaïri, en passant par El-Watani, El Wasl, Cap Ouest, Écho d’Oran, Sada Wahran, la Nation arabe, Manbar El-Kouraa, le Quotidien d’Oran, le Carrefour d’Algérie, El- Ouma arabiya et Jeunesse d’Algérie, la presse régionale à Oran occupe un espace non négligeable du paysage médiatique algérien. Le journaliste Si Youcef Benali, fondateur du premier hebdomadaire régional HebOran, en 1990, et membre fondateur du Quotidien d’Oran, dont il a dirigé la rédaction pendant la première année de sa création, avant de rejoindre la direction de publication du quotidien Ouest Tribune, premier titre régional édité depuis Oran, nous livre un regard sur presque 28 ans d’existence de la presse régionale, née de l’ouverture du secteur à l’initiative privée. «Si on regarde la genèse de la presse régionale, que certains appellent presque de proximité, ma première remarque serait que l’objectif de cette presse est loin d’être atteint, en dépit de la prolifération des titres qui ont vu le jour durant toute cette période, et qui, à mon sens, a été anarchique et incontrôlée, aboutissant à l’état des lieux que l’on connaît aujourd’hui. Pour moi, la presse quotidienne régionale n’a rien appris, en fait, de sa mission et de son rôle, pour une raison toute simple, à savoir que la plupart de ces journaux s’inscrivent dans une ligne éditoriale nationale et privilégient l’actualité sociale, sportive et politique, à l’échelle nationale, afin de bénéficier de la publicité. Le nombre des titres régionaux a atteint son maximum au début des années 2000, où Oran a recensé près d’une soixantaine de titres, et, au fur et à mesure, une quinzaine de titres ont disparu, souvent, pour des raisons de non- rentabilité», assure notre confrère, qui émet le souhait de voir des mesures concrètes d’assainissement et de régulation pour la prise en charge du secteur.

Par ailleurs, et dans le sillage de ce processus de développement du 4e pouvoir, plusieurs initiatives visant à mieux organiser l’exercice de la profession en la dotant, entre autres, des outils lui permettant de mûrir et de s'auto-assainir, ont vu le jour à Oran. Parmi elles, la création de l’Observatoire libre de la presse algérienne (OPA), une association en voie de création officielle qui se fixe pour objectif principal de «mobiliser les acteurs et les citoyens concernés autour des enjeux importants nécessaires au développement d’une presse libre, professionnelle, forte et respectueuse des règles d’éthique et de déontologie, dans l’exercice de ce noble métier». En outre, de permettre aux citoyens «usagers» des médias, d'exercer leur droit à l'analyse critique, indépendante et intransigeante de la presse algérienne, conformément aux aspirations à une pratique démocratique pluraliste et égalitaire, affranchie de toute tutelle et de toute forme de «discours dominants», dit l’initiateur de cet observatoire, Benali Si Youcef. La création de cette association s’inscrit en droite ligne de cette stratégie de professionnalisation du secteur menée par la tutelle, nous explique-t-on. Pourquoi un observatoire indépendant ? «Pour soutenir une démarche des pouvoirs publics, et une certaine volonté politique visant à assainir le secteur et à promouvoir le rôle de la presse dans la société», répond ce doyen des journalistes oranais. Il faut relever, par ailleurs, que le lancement des télévisions privées en Algérie, à la faveur de la loi portant ouverture du champ audiovisuel, a nourri les ambitions de certains éditeurs de presse, parmi eux Mme Meriem Djebbari, la directrice de publication du quotidien Sada Wahrane, qui vient de lancer la première télévision à Oran «BahiaTV», appartenant au même groupe qui édite depuis 1999 trois quotidiens d’information. Amel Saher