Le ministre de l’Industrie invité de notre Forum : « Les constructeurs automobiles tenus de respecter le cahier des charges »

IDE : 700 projets en 17 ans et 50.000 emplois créés.

Le nombre croissant de demandes d’investissements dans le secteur automobile, la relance de la production de l’or dans le Sud du pays, projet de transformation du phosphate à l’Est, l’augmentation du nombre des IDE, sont autant de points phares abordés par le ministre de l’Industrie et des Mines, invité, hier, de notre Forum.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a refusé, hier, d’avancer le nombre de demandes d’investissements dans le secteur de l’automobile. Notre invité s’est contenté de dire qu’ils sont une dizaine, de « différentes nationalités ». Et d’ajouter que la décision finale d’accorder ou de refuser revient au Conseil national de l’investissement (CNI). C’est dire que notre pays est très attractif dans ce secteur. Pour le moment, a-t-il expliqué, son département est en train d’étudier les nouvelles demandes pour l’activité automobile. Cette étape est obligatoire, car il s’agit d’étudier si elles répondent à tous les critères pour pouvoir passer devant le CNI. C’est l’instance habilitée à donner le « feu vert » ou à rejeter la demande. A la question liée au sort réservé au projet Peugeot, le ministre a tenu à rappeler qu’un nouveau terrain a été affecté à ce constructeur automobile français, après accord du CNI. Aussi, Peugeot sera installé à Oran, après que toutes les entraves enregistrées ont été levées et que le site de l'implantation de l'usine a seulement été délocalisé d’un lieu à un autre dans cette même wilaya. Et c’est parce que l’industrie automobile est indispensable à notre pays et son installation nécessite du temps. Pour Youcef Yousfi, il n’est pas question de rester éternellement tributaire des importations de voitures. Mais pour cela, il faudrait des entreprises, des sous-traitants en mesure de fabriquer les 3.000 à 50.000 composants indispensables à la fabrication automobile. Actuellement, l’Algérie est dans la phase de développement de la sous-traitance. Mais il n’en demeure pas moins que dans ce secteur, elle affiche de grandes ambitions. Dans ce sillage, le ministre a annoncé que la production de véhicules assemblés en Algérie devrait atteindre les 400.000 unités d'ici 2020, dont une partie sera destinée à l'exportation. "Le nombre de véhicules assemblés localement a atteint 110.000 unités en 2017. Un chiffre en deçà de la demande nationale. La question des prix pratiqués par les constructeurs, qui semblent ne pas refléter les exigences du cahier des charges, en dépit des facilitations accordées par l’Etat, est soulevée à maintes reprises. A ce propos, le ministre de l’Industrie a réaffirmé son attachement au respect par les constructeurs automobiles du cahier des charges et de la transparence sur les coûts de production. « En ce qui concerne la transparence, j’ai dit plusieurs fois que pour gagner la confiance du consommateur, il faut que les coûts soient transparents au niveau de toutes les chaînes de production et nous sommes en train d’y travailler ». Ajoutant, par ailleurs, que le prix de la voiture assemblée ne doit guère dépasser celui de la même voiture importée. Le ministre a saisi l’occasion de son passage au Forum d’El Moudjahid pour appeler les fabricants à augmenter progressivement le taux d’intégration nationale. Car, dit-il, quand ce dernier progresse, ça se traduira par une baisse graduelle des prix des véhicules. Le ministre a fait savoir qu’un fabricant, sans citer le nom, s’est engagé à mettre sur le marché, à la fin 2019, un véhicule de moins d’un million de dinars. A propos des véhicules industriels fabriqués par la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), notre invité a fait savoir que le taux d’intégration nationale dépasse les 80%.



Le secteur minier sous exploité



Lors de son passage au Forum d’El Moudjahid, Youcef Yousfi a souligné que le secteur des mines, avec 1.400 exploitations minières actuellement en activité, 2.000 permis en vigueur et 56 millions de dollars d’exportations, reste sous-exploité et beaucoup reste à faire dans ce secteur au regard des potentialités dont dispose notre pays. Et déjà, le plus grand chantier qui attend le département de Yousfi reste la relance de l’exploration. Un vaste programme de 10 milliards de dinars est lancé. Cela concerne en premier lieu les gisements qui existent déjà et qui sont nécessaires. A l’exemple de la relance de la production de l’or. Il faut rappeler que ce projet a été déjà lancé mais a échoué en raison du mauvais choix du partenaire, comme l’explique le ministre. Cette fois-ci, dit-il, nous choisirons des entreprises mondialement connues, vu nos réserves d’or importantes. Par ailleurs, le ministre a souligné, au sujet du projet de transformation du phosphate à l’Est du pays, que ce projet fera de l’Algérie l’un des pays pionniers en industrie des engrais. Ce projet était freiné pendant plusieurs années, en raison du manque d’infrastructures et du problème de l’eau, et le gouvernement a pris la décision d’investir massivement dans l’exploitation du gisement de phosphate. Il s’agit d’exploiter en partenariat à Garat El Hadba un gisement de 500 millions de tonnes. En plus des gisements de Bir El Ater. Selon les perspectives du ministre, la production passera de 1,2 million de tonnes à 10 millions de tonnes. Le succès de ce projet passera par le développement des voies ferrées. Dans le même sillage, M. Yousfi a indiqué que «le phosphate extrait sera transféré vers une usine qui sera réalisée à Souk Ahras pour la production de l’acide phosphorique, l’une des matières premières entrant dans la fabrication des engrais». Et c’est parce qu’il est inadmissible de continuer à importer quelque 20 millions de tonnes d’engrais, alors que nous pouvons en fabriquer et exporter, « le gouvernement est mobilisé pour assurer la réussite de ce projet qui constitue l’une de ses principales priorités», a souligné notre invité. Enfin, il y a lieu de noter que le ministre de l’Industrie et des Mines a indiqué que le nombre des IDE enregistrés en Algérie est de l’ordre de 700 en l’espace de 17 ans (2000-2017), et à ceux qui disent que la principale entrave au climat des affaires a trait à l’instabilité du cadre législatif, le ministre dira que les révisions des lois se font toujours en faveur des investisseurs.

Nora Chergui

Principaux chiffres :

Voici les principaux chiffres concernant l'industrie nationale communiqués par le ministre de l'Industrie et des Mines :



1/Investissements :

- 2002-2017 : Plus de 52.000 projets d'une valeur de plus de 6.200 milliards de DA, dont 4.200 milliards de DA dans le secteur de l’industrie (8.000 projets industriels), créant en tout 500.000 emplois, enregistrés au niveau de l'Agence nationale de développement des investissements (ANDI).

- Projets impliquant des étrangers 2002-2017 : Plus de 700 projets, d'une valeur de 1.500 milliards de DA (56.052 emplois).

- Pour 2017 : 5.000 projets, près de 2.000 milliards de DA, dont plus de la moitié (1.100 milliards de DA) dans le secteur de l’industrie (générant 167.000 emplois, dont 104.000 dans l’industrie).



2/Electronique et électroménager :

- 933 entreprises activent dans ce secteur

- Près de 5 millions de produits tous types confondus en 2017 (secteur public et privé).

- Exportations : Près de 60 millions de dollars en 2017 (+16% par rapport à 2016)



3/ Matériaux de construction :

Exportations de toute la filière Matériaux de construction : 36,5 millions de dollars en 2017.



A/Ciment :

- Production : 25 millions de tonnes en 2017 avec des projections d’atteindre 29,5 millions de tonnes en 2018 et de dépasser les 40 millions de tonnes en 2020.

- Cimenteries en exploitation : 17 cimenteries dont 13 relevant du groupe GICA (12+1 en partenariat avec Lafarge), qui assure 60% de la production nationale.

- Projets en cours : Quatre projets du groupe public GICA : extension des capacités de production de deux cimenteries (Chlef et Mascara) et la réalisation de deux nouvelles cimenteries à Oum El-Bouaghi et à Béchar d’une capacité de 6,5 millions de tonnes + 5 projets privés d’une capacité de 13 millions de tonnes.

4/Automobile :

Véhicules de tourisme : Plus de 110.000 véhicules en 2017, une production appelée à augmenter à plus de 400.000 véhicules en 2020, avec l’augmentation des capacités des projets en exploitation et la réalisation des projets en cours.



5/Mines :

Activité minière en chiffres (2017) : 1.984 permis miniers en vigueur, 1.440 exploitations minières en activité (80% privées), 31 produits miniers marchands, 56 millions de dollars d’exportations (minéraux industriels, métaux ferreux et non ferreux, ciments et plâtres), 421 millions de dollars d’importations (minéraux industriels, matériaux de construction, produits ferreux et non ferreux et métaux précieux).

- Programme de recherche minière : 2019-2029 pour un montant de 10 milliards de DA (cuivre, or, fer, phosphate, baryte, diamant, pierres précieuses, terres rares )

- Projet de phosphate de Bir El-Ater et Bled El Hedba : 1.500 milliards de DA d’investissement dans ce projet, dont l'objectif est de multiplier par 8 la production de phosphate à 10 millions de tonnes/an, construire de grands complexes dans la région pour produire 4 millions de tonnes/an.

- Moderniser l’exploitation des mines de fer d’Ouenza et Boukhadra : tripler la production, estimée actuellement à 1,5 million de tonnes/an, à 5 millions de tonnes pour satisfaire la demande croissante des unités sidérurgiques.



6/Sidérurgie :

- Production nationale : 2,5 millions de tonnes en 2016, plus de 3 millions en 2017 avec des projections d’atteindre 6 millions de tonnes en 2018 et 12 millions de tonnes par an en 2020

- Exportations (prévisions): 100 millions de dollars en 2018.



7/Textile et cuir :

- Exportations Textile et Cuir : 18,3 millions de dollars d’exportations en 2017