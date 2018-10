Addiction aux drogues chez les jeunes : Nécessité d’une nouvelle approche de prévention

La consommation de drogues chez les jeunes est en forte hausse. En effet, plus de 23 000 Algériens ont été suivis dans des centres soins et de traitement de toxicomanie en 2017 contre 21.000 en 2016, un chiffre d’autant plus inquiétant qu’il ne reflète pas réellement le nombre de toxicomanes non-pris en charge.

Face a cette situation, l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie a vu bon d’organiser, en coopération avec le réseau MedNET du groupe Pompidou relevant du conseil de l’Europe hier, à l’hôtel Oasis, un séminaire national sur les nouvelles approches en matière de prévention des

addictions .

«L’Algérie, après avoir été le pays transit des stupéfiants, est devenue consommatrice. Un grand nombre des toxicomanes sont jeunes et ont sombré dans la drogue à un âge précoce», a ainsi constaté la directrice de la prévention et de la communication à l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT).

En effet, Mme Ghania Keddache a indiqué que l’objectif de cette rencontre est de développer des repères de qualité en prévention des drogues et d’améliorer la pratique de prévention pertinente utile et faisable, et ce, puisant de l’expérience européenne, «ce séminaire se penchera surtout sur les standards de qualité européens en prévention des drogues, basé sur les bonnes pratiques des principes de prévention reconnus»,

a-t-elle dit. L’intervenante a soulevé le besoin de centres de cure sur tout le territoire national -un centre par wilaya- pour permettre une prise en charge adéquate des patients. «L’Algérie compte 38 centres de désintoxication, dont 2 à Alger».

Ces derniers relèvent du ministère de la Santé et prennent en charge les toxicomanes à titre externe», a-t-elle expliqué. La responsable a insisté, dans ce sillage, sur la mise en œuvre de la politique nationale de prévention contre les conduites d’addiction, rappelant tout de même que la lutte contre ces dernières est intégrée dans le Plan national de promotion de la santé mentale PNSM 2017-2020 dont vient de se doter le ministère de la Santé et un comité de suivi est prévu par le décret exécutif n°18-44 du 23 janvier 2018. Elle a affirmé dans ce sens que la participation de professionnels de divers secteurs, santé, éducation, application de la loi. Une forte présence des acteurs de la société civile et les interventions d’experts internationaux permet «l’échange de réflexion et l’aboutissement a une plate-forme qui propose des éléments concrets en matière de prévention ».



Appliquer la loi et renforcer la répression du trafic



De son coté le professeur en psychiatrie en France, Amine Benyamina, a fait savoir que l’addiction à toutes sortes de drogue est un fléau pour les sociétés contemporaines dont la dépendance physique et psychologique est très rapide et très forte.

«La lutte contre ce problème de santé public est une responsabilité commune et partagée de tous les pays du monde», a-t-il dit.

Lui emboitant le pas, le Dr Yves Edel a estimé que le trafic de stupéfiants doit être davantage contrôle et réprimé par les autorités publiques avec une application ferme de sanctions, notant cependant que ce problème est tout d’abord d’ordre de santé avant qu’il ne devienne un problème d’ordre policier. «Notre priorité est l’accueil et le soin des usagers», a-t-il dit, tout en souhaitant que l’Algérie ait accès dans les plus brefs délais aux traitements de substitution dans des conditions sécurisées et médicalisées. Il y a lieu de dire que la réflexion sur l’introduction en Algérie de médicaments pouvant se substituer aux drogues, la méthadone et la buprenorphine (Subutex), a été engagée en 2016. Cette option constituera certainement une étape charnière dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Pour leur part, les représentants de la société civile ont affirmé que le cannabis demeure le plus consommé en Algérie, selon un bilan de l’ONLDT. Plus de 25 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en 2018 en Algérie, dont plus de 60% dans l’Ouest du pays.

Notons une baisse remarquable de 34,75% par rapport à la même période de l’année 2017, grace au renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des frontières, selon une source proche de l’Office qui relève que malgré cette baisse les quantités saisies restent «encore élevées».



Sarah A. Benali Cherif