Algérie Poste - Djezzy : Lancement du paiement électronique

Un accord de partenariat a été signé, hier, entre l’opérateur de téléphonie mobile, Djezzy et Algérie Poste pour le lancement de plusieurs services digitaux.

La cérémonie de signature de l’accord de partenariat s’est tenue à l’hôtel El Aurassi, en présence de Abdelkarim Dahmani, directeur général d’Algérie Poste, de Vincenzo Nesci, président exécutif de Djezzy et de Matthieu Galvani, directeur général de Djezzy.

Dans sa déclaration, le directeur général d’Algérie Poste a fait savoir que cet accord de partenariat avec Djezzy consiste en le lancement du service de rechargement électronique de crédit flexy via les canaux digitaux, à savoir les guichets automatiques de billets (GAB), les sites web d’Algérie Poste et de Djezzy ainsi que dans les bureaux de poste en se servant de la carte monétique «Edahabia». Il a, dans le sillage, indiqué que ces nouvelles prestations de service s’inscrivent dans un processus de modernisation des modes de paiement, la généralisation du e-paiement et la numérisation des services pour faciliter le quotidien des citoyens et offrir un service de qualité, tout en rassurant la clientèle sur la sécurité des opérations. «La plate-forme monétique d’Algérie Poste est sécurisé et soumise aux normes internationales», a précisé M. Abdelkarim Dahmani, avant de poursuivre que les clients de Djezzy et d’Algérie Poste peuvent profiter des offres sans aucune crainte. M. Dahmani a évoqué, dans cette lancée, la stratégie adoptée par Algérie Poste pour la généralisation des moyens de paiement électronique et les mettre à la disposition de sa clientèle qui sont actuellement estimé à 20 millions.

Il a fait savoir que pas moins de 2.8 millions d’opérations sont effectuées par les différents bureaux d’Algérie Poste à travers l’ensemble du territoire national. Pour l’année 2017, dira M. Dahmani, plus de 470 milliards de dinars ont été retirés par les clients d’Algérie Poste à travers les 1.367 GAB repartis à travers le territoire, tout en faisant part de l’acquisition prochaine de 1.000 autres distributeurs automatiques de billets de banques pour satisfaire la demande croissante. Prenant la parole, M.Vincenzo Nesci a exprimé sa satisfaction quant à la concrétisation de cette importante étape en partenariat avec Algérie Poste.

«Algérie Poste est un organisme qui a bien réussi sa numérisation et sa digitalisation», a-t-il noté, avant de poursuivre que Djezzy de son coté a franchi, récemment, l’étape de mise en service d’une plate-forme qui offre des possibilités de relation avec ses clients, dont cet accord avec Algérie Poste.

«Notre objectif est de bien servir le citoyen et de lui permettre de profiter de l’économie numérique», a –t-il insisté.

M. Matthieu Galvani, DG de Djezzy, a déclaré que ce partenariat reflète l’engagement de Djezzy à innover pour mieux servir ses clients.

À la faveur de ce partenariat, les clients de Djezzy ont désormais accès à divers services de leur opérateur au sein des bureaux de poste repartis dans les 48 wilayas du pays. Il s’agit notamment du paiement en ligne des services de Djezzy avec la carte monétique Edahabia via le site web (www.poste.dz) dans l’espace «Baridi Net», le paiement électronique des services de Djezzy à travers son web marchand et la commercialisation de la recharge électronique Flexy, ainsi que le paiement de factures Djezzy au niveau des établissements postaux.

Kamélia Hadjib