Aménagement extérieur des logements : Une enveloppe de 148 milliards de dinars

Une enveloppe financière de 148 milliards de dinars a été débloquée par le gouvernement au profit du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, pour les besoins du parachèvement des travaux d’aménagement extérieur des nouveaux logements et, partant, l’accélération des délais de livraison, a révélé, hier, le directeur général de l’urbanisme et de l'architecture au ministère de l’Habitat.

M. Abdelkrim Messili qui s’exprimait lors de son passage dans une émission télévisuelle, a précisé que le ministre de l’Habitat avait au préalable présenté, au gouvernement, un rapport «détaillé» sur le financement de l’aménagement extérieur. Suite à cela, poursuit-il, «le gouvernement a débloqué, en quatre tranches l’enveloppe de 148 milliards de dinars» pour la finalisation des travaux nécessaires et partant pour l’accélération des délais de livraison des projets. Il est à retenir que dans le cadre des orientations du Président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika, l'accélération de la livraison des logements demeure la priorité du gouvernement soucieux de les doter de structures sanitaires, éducatives et sécuritaires, tout en s'engageant à assurer la qualité pour la création d'espaces

intégrés.

M. Messili s’est par ailleurs exprimé sur l’opération d’envergure attendue en cette veille de célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, à savoir la remise des clefs de plus de 60.000 logements (toutes formules confondues) aux heureux bénéficiaires. Cette grande opération de distribution de nouvelles habitations sera, faut-il le rappeler, plus importante que celle organisée en juillet dernier et celle qui l’a précédée. Aussi, sur les 60.000 unités prévues, pas moins de 20.000 s’inscrivent dans le cadre de «la formule du logement rural» u profit des habitants du Sud et de l’intérieur du pays. également plus de 40.000 unités sont réparties entre les logements AADL1 «2001-2002», les logements locatifs publics, couramment appelés «sociaux», les logements promotionnels publics (LPP) et les logements sociaux participatifs (LSP). Au niveau d’Alger, ce ne sont pas moins de 3.500 logements qui seront distribués

-2.500 logements AADL et 1.000 promotionnels-, comme annoncé récemment par le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh.

Signalons, par ailleurs, que le ministère de l’Habitat a révélé l’existence d’un

«surplus de logements F4 dans onze wilayas du pays ».

L’on apprend également que le ministère de l’Habitat «effectuera une étude à travers les 48 wilayas du pays», pour déterminer le nombre exact de logements déclarés en surplus, afin de procéder à leur distribution au profit des familles dans le besoin, et ce, selon la composante de ces familles. Sur un autre plan, le feu vert a été donné pour l’étude des dossiers de transferts des logements F3 à F4, lesquels dossiers sont déposés par les souscripteurs du programme AADL 2. Cela dit, insiste-t-on, «la priorité sera accordée aux familles nombreuses».



90.000 nouveaux logements de type AADL



Il est bon de rappeler dans ce même contexte que le même secteur a lancé l'opération du choix des assiettes ainsi que les études relatives au programme AADL 2019, qui compte pas moins de 90.000 logements, en attendant l'adoption du projet de loi de finance PLF 2019 par les deux Chambres du Parlement avant le lancement des travaux début 2019.

Notons que le projet de loi de finances (PLF) 2019, adopté par le dernier Conseil des ministres, propose une bonification à 100% des crédits bancaires destinés à la construction de 90.000 nouveaux logements de type AADL. Aussi, selon les précisions récentes du ministre de l’Habitat, «l'année 2018 a connu l'inscription de 120.000 unités au titre de l'AADL, 80.000 logements de type habitat rural et 70.000 unités de logements publics aidés (LPA)».

La formule location-vente de l'AADL représente un taux de 17% seulement de l’ensemble des programmes de logement, tandis que l’habitat rural représente 37% (10.000 unités de logement rural destinées au Sud et 10.000 autres destinées aux Hauts Plateaux), outre près de 50.000 unités de logement de type LPA.



Soraya Guemmouri