Algérie - Cuba : Excellente coopération

«Reconnaissance et hommage au soutien et à la solidarité, à maintes fois réaffirmée par l’Algérie en faveur de Cuba, peuple et dirigeants.» Voici ce qui ressort des déclarations de l’ambassadrice de ce pays, Mme Clara Margarita Pulida Escodell. En effet, l’excellence des relations qu’entretient l’Algérie avec Cuba a été, hier, mise en relief par la diplomate, à l’occasion d’une rencontre débat avec la presse nationale, organisée au siège de l’ambassade et portant sur les conséquences causées par «le blocus économique» sur son pays. «Fraternelles et historiques», c’est ainsi qu’elle a tenu à qualifier les relations bilatérales entre les deux peuples. «Nous voulons exprimer nos sincères remerciements de la part du peuple et du gouvernement cubains à l’Algérie, pour son soutien constant» a-t-elle également fait savoir,

rappelant que l’Algérie «a toujours été à nos côtés, y compris pendants les différentes sessions des Assemblées générales de l’ONU où la question cubaine était inscrite à l’ordre du jour».

Aussi, par cette position privilégiée, Mme Escodell a annoncé que l’Algérie a été choisie pour être l’invitée d’honneur du Salon du livre de La Havane, qui se déroulera en février prochain.

L’ambassadrice a tenu par ailleurs, à rendre un vibrant hommage à l’Algérie, pour son soutien permanent. Et d’affirmer : «C’est en Algérie qu’est née l’internationalisme cubain.»



900 coopérants cubains exercent actuellement en Algérie



S’exprimant également en cette occasion, le chef de la mission médicale cubaine en Algérie, le Dr Menendez Garcia Reinaldo, a indiqué que sur les 55.000 coopérants exerçant dans 64 pays, près d’un millier d’entre eux sont expatriés dans différentes régions du territoire national. «Il y a plus de 900 coopérants cubains présents en Algérie. Et nous continuerons à être côte à côte avec le peuple algérien», a-t-il insisté.

Et d’ajouter : «Nous sommes présents dans plusieurs secteurs de la santé, en urologie, en oncologie, en ophtalmologie, notre présence est effective dans une quinzaine de wilayas et dans environs une cinquantaine de communes. Ainsi, je peux vous dire qu’à Ouargla, nous avons une brigade composée de 60 médecins spécialisés dans la lutte contre le cancer.» Concluant ses propos, le représentant de la mission médicale cubaine a tenu à affirmer : «Si nos frères algériens le demandent, nous sommes prêts à augmenter notre présence.»

Pour sa part, la conseillère économique et commerciale de l’ambassade de Cuba, Mirta Rippes Aller, a mis en exergue, quant à elle, le fait que son pays participe, chaque année, à la Foire internationale d’Alger, qui est, pour cette dernière, un évènement économique majeur, et que Cuba a l’intention de participer au développement d’échanges commerciaux entre les deux nations, dans des domaines autres que les hydrocarbures. Complétant les propos de sa collaboratrice, l’ambassadrice a tenu à afficher la volonté qu’a son gouvernement pour renforcer ces relations, de longue date, et ce dans tous les domaines.

«Le partenariat entre nos deux pays est plus que fraternel, et nous voulons le renforcer davantage. D’ailleurs, lors de la précédente édition de la foire d’Alger, un accord portant création d’un conseil d’affaires algéro-cubain a été paraphé.»



Un conseil d’affaires algéro-cubain, récemment mis en place



Ainsi, il faut rappeler que la signature, en mai dernier, de cet accord portant création du conseil d’affaires algéro-cubain, paraphé par la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), et son homologue la Chambre de commerce et d’industrie de Cuba, vise, entre autres objectifs, à mettre en place un mécanisme de suivi constant du développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

C’est à ce titre que M. Orlando Hernández Guillén, président de la Chambre de commerce de Cuba, avait affirmé, dans une précédente déclaration, que «l’importance de cet accord, qui s’inscrit dans les relations historiques, renforcera les relations commerciales, mais aussi permettra aux hommes d’affaires des deux parties de dynamiser et de trouver de nouvelles opportunités, pour développer les échanges commerciaux entre l’Algérie et Cuba».

Sami Kaidi