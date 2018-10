Algérie - Mauritanie : Des relations historiques privilégiées

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, a exprimé, hier à Alger, la volonté de son pays de promouvoir les relations «historiques et privilégiées» entretenues avec l'Algérie, saluant les développements positifs qu'ont connus ces relations, ces dernières années.

Dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, le chef de la diplomatie mauritanienne a indiqué que les relations algéro-mauritaniennes sont des relations «exceptionnelles qui remontent à de longues années», qui se sont ancrées entre les deux peuples.

«Nous en sommes fiers et voulons les développer pour aller de l'avant», a-t-il dit. Le ministre mauritanien, qui effectue une visite de deux jours en Algérie, a relevé «les développements positifs» des relations entre les deux pays, soulignant, à ce propos, que son pays «veut dynamiser ce saut». Il a cité, dans ce cadre, la Foire des produits algériens qu'abritera la capitale mauritanienne, Nouakchott, à partir du 23 octobre, une manifestation qui verra la participation de pas moins de 150 entreprises algériennes.

En sus du volet économique, les deux ministres ont évoqué, lors de cette rencontre, la coopération bilatérale sur le plan politique, a indiqué le ministre mauritanien, qui a transmis les salutations du président mauritanien à son homologue algérien, M. Abdelaziz Bouteflika. Pour sa part, M. Messahel a qualifié les relations entre l'Algérie et la Mauritanie d’«historique et solides», des relations qui ont réalisé «un saut qualitatif», a-t-il dit. Outre une évaluation globale de la coopération bilatérale, les deux parties ont échangé les vues sur nombre de questions intéressant les deux pays, notamment la situation dans la région du Sahel, le terrorisme, l'extrémisme violent, outre la région maghrébine. La question du Sahara occidental et la relance du processus d'édification de l'Union maghrébine ont été également au centre de cet entretien, a fait savoir le ministre.

La Foire de Nouakchott sera une occasion pour faire connaître les produits algériens et faire découvrir le marché mauritanien à la partie algérienne, a indiqué le chef de la diplomatie algérienne, soulignant la nécessité de «réviser» l'accord commercial signé, en 1996, entre l'Algérie et la Mauritanie, qui ne s'adapte plus aux mutations économiques et commerciales survenues dans les deux pays. M. Messahel a annoncé qu'il effectuera, «début 2019, une visite en Mauritanie», et ce en prélude à la 18e session de la Haute Commission de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie, «prévue au début de l'année prochaine».

--------------------------------

Industrie

Des projets communs mutuellement bénéfiques

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a appelé, lors de ses entretiens avec le MAE mauritanien, au renforcement de la coopération et du partenariat algéro-mauritanien, notamment dans les domaines de l’industrie et des mines, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant la nécessité d’échanger des expériences et de renforcer la coopération algéro-mauritanienne en matière d’industrie et des mines, et examiné les opportunités de partenariat entre les deux pays dans diverses filières industrielles, à l’instar des industries sidérurgique et pharmaceutique. Les deux ministres ont passé en revue, également, les possibilités de création des projets communs mutuellement bénéfiques pour les deux pays, ajoute la même source. Pour sa part, le ministre mauritanien a appelé les entreprises algériennes à investir en Mauritanie, dans différentes filières et branches industrielles.