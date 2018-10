Développement agricole : L’état y a apporté tout son soutien

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé, à Tiaret, que l’Etat a apporté tout son soutien au développement du secteur agricole.

Présidant à la ferme pilote «Si Abdelkrim» dans la commune de Sebaine le lancement de la campagne labours-semailles, le ministre a souligné que l’ «Etat a fourni tout son soutien pour développer l'agriculture, exhortant les acteurs du secteur à œuvrer pour maintenir ou dépasser la production record de céréales enregistrée cette année.

Dans la même ferme s’étendant sur une superficie de 1.026 hectares, Abdelkader Bouazgui a assisté à la cueillette de semences de pomme de terre produits par la ferme en partenariat avec trois investisseurs privés.

A cette occasion, il a annoncé que son département ministériel est prêt à soutenir les investisseurs dans le domaine de la production maraichère pour créer des chambres froides et de stockage relevant du secteur privé.

Par ailleurs, le ministre a inspecté l’institut régional de production et d'amélioration des semences de pomme de terre à Sebaine où il a mis l’accent sur le soutien total accordé à travers un programme dont l'élaboration est confiée au directeur de l’institut et à des directeurs centraux.

Une réunion sera tenue dans les prochaines semaines pour débattre du développement de la production de semences de pomme de terre et de la réduction de la facture d’importation de ce produit, a-t-il fait savoir, insistant sur l’intégration de toutes les structures ayant une relation avec ce produit au titre de ce programme.