La culture et le sport, Jeunesse africaine : Un énorme potentiel à faire fructifier

La troisième session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport (STC-YCS3) a débuté hier, au Palais des nations, en présence d'experts des ministères responsables de la Jeunesse, de la Culture et du Sport de tous les États membres de l'Union africaine (UA). «Cette réunion est d’une importance primordiale pour renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports», a fait savoir Mahama Ouédraogo, directeur à l’Union africaine chargé des Ressources humaines, de la science et de la technologie (HRST). Dans son allocution d’ouverture, celui-ci a insisté sur «l’importance d’adopter une approche collective, qui englobe l’investissement dans les industries créatives, le sport et la culture, pour l’achèvement des objectifs du Programme 2063 de l’Union africaine (UA)». Pour la concrétisation d’une approche globale, M. Ouédraogo a insisté sur la participation de tous les Etats membres de l’UA «à la nécessité d’inclure la culture dans les différents programmes du développement». Pour le directeur du HRST «cela devrait être un choix essentiel que l’Afrique doit adopter, afin de créer les conditions nécessaires pour la prospérité».

Parmi les conditions nécessaires, M. Ouédraogo évoque «le plaidoyer et la conscience politique à l’intention des décideurs pour faire de ces deux secteurs, à savoir la culture et le sport, les éléments motivant le développement du continent africain». «La jeunesse africaine a la capacité de transformer l’Afrique et le potentiel politique qu’il faut pour influer sur les transformations continentales ; nous devons faire du sport et de la culture les moyens pour son autonomisation», a conclu le directeur du HRST, appelant à faire de la protection des droits d’auteur, de la lutte contre la corruption, de la création et la ratification des différentes conventions «une plateforme commune aux pays africains afin de créer une synergie entre ces secteurs».

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Culture a estimé que le débat sur le rôle de la jeunesse africaine dans la consolidation d’une culture forte, en vue de la lutte contre la corruption, illustre «la profondeur des enjeux auxquels l’Afrique doit faire face». M. Oulebsir Smaïl n’a pas manqué de rappeler à ses auditeurs le rôle qu’a joué l’Algérie dans la préservation de la culture africaine «dans toutes ses dimensions, que représente son riche patrimoine matériel et immatériel». Co-organisée par l'UA, le MJS et le ministère de la Culture, sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette session sera l'occasion de mettre en exergue les résultats escomptés de la mise en œuvre des programmes et stratégies adoptés sous l'égide de l'UA, notamment dans les domaines du sport, de la jeunesse et de la culture.

A cet effet, plusieurs séances seront programmées, notamment la présentation du rapport sur la mise en œuvre des décisions sur la jeunesse, la culture et les sports depuis CTS-YCS (2016-2018) par le ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo.

Le jeudi 25 octobre, une réunion des ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Culture aura lieu en présence de Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, et de Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture,.

L’organisation de cette troisième session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport (STC-YCS3) est une autre étape dans le processus de concrétisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’UA, qui vise la valorisation du patrimoine culturel du continent et l’encouragement des formes d’expression de la richesse de l’héritage du continent noir.

Le riche programme de quatre jours de débats d’experts s’inscrit dans l'intention de l'Agenda 2063 de l'UA, de mobiliser le talent et le potentiel des jeunes comme levier pour le développement, investir davantage dans les piliers clés, à savoir, la culture et l'esprit d'entreprise, l’éducation et développement des compétences, le sport, la santé et bien-être, droits, gouvernance et responsabilisation des jeunes, y compris la paix et la sécurité.

Tahar Kaidi