Projets du secteur de la santé : Accélérer le rythme de réalisation

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis l’accent, hier à Ghardaïa, sur l’accélération de la réalisation des projets du secteur. S’exprimant, lors de sa visite d’inspection du nouvel hôpital de 120 lits, en cours de réalisation à Guerrara (120 km au nord de Ghardaïa), pour un montant de plus de 2,6 milliards de DA, le ministre a souligné la nécessité d’accélérer le rythme des travaux des projets du secteur et leur finalisation dans les meilleurs délais.

M. Hasbellaoui a insisté sur l’achèvement des travaux dans les délais prévus, d’autant plus, a-t-il dit, que cette structure hospitalière a connu un «retard considérable» depuis son lancement en 2009, soulignant que cet établissement, une fois achevé, dispensera des services de santé à la hauteur des attentes et atténuera les souffrances de la population locale.

L’équipement de cet l'hôpital avec du matériel médical et biomédical moderne, ainsi que son renforcement en ressources humaines (médecins, infirmiers et techniciens), permettra de fournir des prestations de santé de qualité, de réduire les délais des rendez-vous et de rapprocher les services de santé du citoyen, a-t-il ajouté. Le ministre s’est également entretenu avec le personnel médical et paramédical de l’établissement public hospitalier de Guerrara et écouté leurs doléances, avant de souligner que les projets lancés dans la région sont «le résultat de la synergie des efforts déployés par l'ensemble des intervenants, autorités locales, élus et société civile, au service de la promotion du secteur de la santé». M. Hasbellaoui s’est rendu également dans la région de Berriane (45 km au nord de Ghardaïa) où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de l’hôpital 60 lits, un projet en cours de construction, par tranches, depuis 2009 pour un montant de 1,9 milliard de DA. Il a par la suite donné le coup d’envoi des travaux de réalisation d’une polyclinique, pour un montant de 500 millions DA, dans le nouveau tissu urbain de Oued N’Chou (10 km de Ghardaïa), sur l’axe routier de la RN-1. «Cette structure de santé, destinée à fournir un soutien médical de proximité à la population de la région, est d’une haute importance, notamment pour les usagers de cette route nationale», a souligné le ministre. En visitant l’hôpital 120 lits Brahim-Tirichine, situé à Sidi Abbaz (commune de Bounoura), le ministre de la Santé a annoncé une série de mesures devant être prises pour renforcer le système de santé dans la wilaya de Ghardaïa, sur les plans des ressources humaines, des infrastructures et de l'équipement. Mokhtar Hasbellaoui s’est enquis, en outre, des conditions de travail dans l’hôpital spécialisé Mère-enfant de Ghardaïa, avant de visiter un centre de santé au niveau du quartier populaire de Baba-Saâd, destiné à fournir un soutien médical de proximité à la population du quartier. Mettant en avant les efforts déployés par le secteur pour améliorer les prestations médicales au profit du citoyen, le premier responsable du secteur de la santé a mis l'accent sur la nécessité d’ouvrir d’autres spécialités médicales. Le ministre poursuit sa visite à Ghardaïa par l’inspection de différents chantiers de projets implantés dans la zone dite des sciences (10 km de Ghardaïa) et comprenant un hôpital de 240 lits, un hôpital psychiatrique, un centre de désintoxication et une école paramédicale (400 places), avant de donner le coup d’envoi de la réalisation d’une polyclinique à Métlili El-Djadida. M. Hasbellaoui a achevé sa visite par la tenue d’une réunion avec le corps médical, en présence des cadres locaux du secteur ainsi que des autorités et des élus locaux, en vue d'examiner les problèmes et les difficultés rencontrés et d'envisager les solutions appropriées selon l'approche participative.