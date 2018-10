Dans la lucarne : Le « cauchemar » de Bordj

Le football, on ne le dira jamais assez, est un sport ayant pour but de tisser de bons rapports entre les uns et les autres. La sportivité et l’éthique sont un peu la base de la discipline football très aimée au niveau des «couches populaires». C’est vrai que le football est une discipline basée sur la compétition et la rivalité, néanmoins, ce n’est pas une raison pour gagner à n’importe quel prix. Pourtant, tout le monde sait que dans un match de football, il y a les trois cas de figure qui risquent de se produire. C'est-à-dire qu’il y a la victoire, le nul et la défaite. Malheureusement, chez nous, nombreux sont les clubs qui n’acceptent pas d’être battus et à fortiori à domicile. On a bien vu comment le Real Madrid s’est fait battre, au stade Barnabeu, devant Levanté, une équipe sans histoire ni palmarès sportifs, mais… Ils ont perdu, ils ont perdu. Ils n’ont rien à dire du fait que l’adversaire était, ce jour-là, mieux inspiré et surtout plus adroit devant les buts. Dans notre championnat national, la « culture de la défaite » n’existe pas. On ne veut pas perdre quelles que soient les circonstances ou la qualité de l’adversaire. Ce qui s’est passé à Bordj Bou Arréridj, au stade du 20-Août, se passe de tout commentaire. Dans les 90 minutes du match et même au-delà des cinq minutes de temps additionnel, tout s’est déroulé normalement, même si le match a été quelque peu heurté mais sans dépasser la correction. Sur le terrain, les mouloudéens ont joué «intelligemment» en adoptant «l’arme du contre» qui leur a été favorable. Ce qui leur avait permis d’ouvrir la marque par Azzi. La victoire est ainsi revenue aux plus audacieux qui ont su comment bien gérer le match avec un tactique très appropriée. C’est leur troisième victoire de la saison après celle de Tadjenanet, Médéa et maintenant El Bordj. Les mouloudéens ont vécu tout simplement l’enfer à Bordj. Hachoud a été «poignardé» et d’autres joueurs, comme Hadouche, Arous Benarous et les autres, ont été tabassés ainsi que le préparateur physique, Belheir, par des supporters déchaînés. Même dans les vestiaires, les mouloudéens n’ont pas échappé aux menaces et autres invectives. Ce qui s’était passé à Bordj est vraiment grave et qui dépasse l’entendement. Une équipe venant jouer au football qui tombe dans un véritable « traquenard ». Des supporters de l’équipe adverse qui pénètrent sur le terrain en visant directement les joueurs du MCA et notamment Hachoud qui avait eu déjà à jouer pour le CABBA. Il a été sévèrement touché ainsi que ses camarades. Ce qui avait fait dire au Directeur Général du club, Kaci Saïd Kamel, que si on nous l’avait demandé, on aurait accepté de leur laisser les trois. Cette situation gravissime nous rappelle ce qui s’était passé, il y a quelques années à Saïda entre le MCS et l’USMA où Laïfaoui a été poignardé. Il avait failli y passer. Quelques années plus tard, on retombe dans les mêmes excès sans qu’on ne voit le bout du tunnel. Il faut dire que le MCA n’était pas en sécurité, puisqu’on n’explique pas comment ces « couteaux » et autres «armes blanches» étaient dans les mains des supporters bordjis. Ce que l’on peut dire, c’est que la situation de notre football est très grave et frise l’incroyable. Si cela continue ainsi, il est préférable d’arrêter tout simplement le football, même s’il reste « l’opium du peuple » comme dirait le philosophe.

Les responsables sportifs algériens comme le MJS, la LFP et la FAF doivent agir pour mettre fin à cette violence qui n’est plus lancinante. Elle risque d’endeuiller des familles entières. Basta !

Hamid Gharbi