Suite aux violences lors du match MCA – CABBA, M. Hattab : « La LFP doit faire preuve de rigueur »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a appelé, hier à Alger, la Ligue de football professionnel (LFP), «à sévir et à faire preuve de rigueur dans l'application des règlements», en réaction aux nouvelles scènes de violences qui ont marqué samedi la fin de la rencontre CABB Arréridj - MC Alger (0-1), comptant pour la 11e journée du championnat de Ligue 1. «La LFP doit sévir et faire preuve de rigueur dans l'application des règlements, pour éviter d'autres débordements. D'ailleurs, je vais parler aux responsables de la Ligue, pour appliquer le règlement. Il ne faut pas prendre les décisions en utilisant les sentiments quand il s'agit de l'intérêt public», a déclaré le ministre, à l'aéroport international d'Alger, lors de l'accueil des athlètes algériens ayant pris part aux jeux Olympiques de la jeunesse, disputés à Buenos Aires (6-18 octobre). Le derby entre l’AS Khroub et le MO Constantine (0-0), disputé vendredi, comptant pour le championnat amateur (Gr. Est), a également été marqué par des affrontements à l'extérieur du stade Abed-Hamdani.

La police antiémeute a dû recourir aux bombes lacrymogènes, pour disperser la foule. Quelques jours plus tôt, le derby de la capitale CR Belouizdad - USM Alger (0-1), disputé au stade du 20-Août 1955 d'Alger, a été marqué par un envahissement de terrain, peu après la fin de la rencontre.