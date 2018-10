Ligue 1 (11e journée) : victoire à la Pyrrhus pour le MCA

Le Mouloudia d’Alger pointe désormais au pied du podium, à l’issue de la onzième journée du championnat de Ligue I, disputée vendredi et samedi derniers. Les camarades de Hachoud, victimes de violences aggravées à Bordj Bou-Arréridj, se sont brillamment imposés face au CABBA, au terme d’un match très disputé, marqué par l’engagement physique et l’agressivité dans le jeu.

L’unique réalisation de cette partie, sous haute tension, a été l’œuvre du défenseur central Azzi (71’). D’une tête plongeante, ce denier parvient à tromper la vigilance de Chaouchi. Sur une courbe ascendante depuis quelques semaines, le MCA prolonge ainsi sa belle série à cinq rencontres sans défaite. « Quatorze joueurs ont été touchés à l’arme blanche. Le Mouloudia et ses supporteurs sont ciblés. Nous allons déposer plainte. Ce n’est pas normal. La FAF et la LFP doivent agir rapidement pour mettre un terme à tout cela. Si c’est ça le football, mieux vaut arrêter le championnat. Pour notre part, nous allons demander le report de notre prochaine rencontre. Nos joueurs ne peuvent pas disputer de match après ce qu’ils ont vécu à Bordj Bou Arréridj. On a vraiment échappé à la mort. Je ne comprends pas l’attitude de ces énergumènes. Maintenant, il ne faut plus gagner à l’extérieur, sinon on risque notre peau», a déclaré le manager général du Mouloudia d’Alger, Kaci Said, visiblement scandalisé et dans tous ses états, après la fin de la rencontre. Par ailleurs, le Chabab de Constantine continue de battre de l’aile. Les protégés du coach Amrani, qui éprouvent toujours autant de mal à se défaire de leurs adversaires à domicile, ont été tenus en échec, au stade Hamlaoui, par l’Olympique de Médéa, auteur de belles performances hors de ses bases depuis l’entame de la saison (2 victoires et 2 nuls). Les deux teams se sont séparés sur un score vierge, à l’issue d’une rencontre légèrement dominée par les locaux. À souligner, toutefois, que le CSC a été privé d’un pénalty flagrant en première période et d’un but valable. «Je ne comprends vraiment pas pourquoi l’arbitre de la partie Benbraham a annulé le but de Benayada. C’est la deuxième fois que cela nous arrive depuis le début du championnat. Cela fausse le résultat et a un impact direct sur le classement», a déclaré l’entraîneur des Sanafirs, confirmant une fois de plus sa décision de rester au club. De son côté, Hammouche a félicité ses joueurs après cet exploit à Constantine. «Je félicite mes joueurs pour leur rendement. Il était important pour nous de mettre fin à la série de défaites. L’équipe était bien placée. On a bien défendu et on a surtout procédé par des contres. On aurait pu surprendre notre adversaire et revenir avec les trois points du match», a indiqué l’entraîneur des Olympiens. Sur le même score, se sont séparés le MOB et l’ASAM au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaia. Les poulains de Madoui, dans un jour sans, ne se sont visiblement pas remis de leur lourde défaite à Bologhine (5-0) face à l’USMA. «On est satisfait de ce point du nul, face à une bonne équipe du MOB. Mes joueurs ont bien su gérer les moments forts de cette confrontation. Notamment en seconde période où on était bien organisé sur le terrain. C’est un nul au gout d’une victoire, qui nous sera bénéfique sur le plan psychologique entre autre. » A souligné l’entraîneur de l’AS Ain M’lila, Lakdar Adjali. Quant à lui, le coach des Crabes, était déçu. « On savait que cette rencontre face à une formation qui défend bien. Il est vrai que mes joueurs ont éprouvé énormément de difficultés à casser les lignes et à déstabiliser le bloc défensif adverse. On va devoir travailler un peu plus pour corriger tout cela et être plus performant à l’avenir. Ce match nul ne nous arrange pas. Il faut se ressaisir rapidement», a déclaré l’entraîneur du MOB, qui n’a toujours pas remporté la moindre victoire depuis qu’il est à la tête de l’équipe.

Rédha M.

--------------------

La DGSN dépêche une commission d’enquête

«Le DGSN, Mustapha El-Habiri, a dépêché, hier, une commission d’enquête à Bordj Bou-Arréridj, conduite par le chef de cabinet, suite aux scènes de violence ayant entaché la fin de la rencontre qui a opposé le CABBA au MCA, au stade du 20-Août 1955 à Bordj Bou-Arréridj», est-il indiqué, dans un communiqué. La fin de la rencontre CABB Arréridj - MC Alger a connu des actes de violence et d’agressions dont ont été victimes des joueurs du MCA, à l’image d’Abderrahmane Hachoud, blessé à la main droite, et nombre de supporters de l’équipe hôte. Des jets de pierres ont éclaté entre les supporters des deux équipes, ayant conduit à l’intervention des services de la Protection civile qui ont transporté nombre de blessés vers l’hôpital.