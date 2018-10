Le bureau de l’APN décide de la levée du gel des activités des structures de l’Assemblée

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a décidé hier la levée du gel des activités des structures de l'Assemblée.

Dans un communiqué rendu public, à l'issue d'une réunion du bureau de l'APN, présidée par le député El Hadj Laib, en sa qualité de doyen de l'Assemblée, le bureau de l'APN a également décidé de soumettre le projet de loi de finances pour 2019 à la commission de finances et du budget pour examen. La date de l'adoption du rapport de la commission juridique relatif à la vacance du poste de président de l'Assemblée et l'élection d'un nouveau président de l'APN seront fixées ultérieurement, selon le bureau de l'Assemblée. Pour rappel, mercredi dernier, et lors d'une réunion extraordinaire, le bureau de l'APN avait déclaré la vacance du poste de président de l'Assemblée et avait chargé la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés d'élaborer un rapport constatant la vacance et le soumettre en séance plénière à l'adoption des membres de l'APN. L'article 10 du règlement intérieur de l'APN stipule qu'en cas de vacance de la présidence de l'APN par suite de démission, d'incapacité ou d'incompatibilité ou de décès, il est procédé à l'élection du président de l'APN suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la déclaration de la vacance. Des députés de cinq groupes parlementaires (FLN, RND, TAJ, MPA et indépendants) avaient signé une motion de «retrait de confiance» du président de l'APN, Saïd Bouhadja, et organisé mardi passé un rassemblement de protestation devant le siège de l'Assemblée, pour pousser M. Bouhadja à la démission.