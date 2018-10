Communauté algérienne établie en France : Création d’un Collectif citoyen

Un collectif citoyen de la communauté algérienne établie en France a été créé, samedi à Paris, au cours d'une rencontre, pour commémorer le massacre du 17 octobre 1961. La mise en place de ce collectif, lors de cette rencontre qui s'est déroulée au Centre culturel algérien de Paris, vient en réponse à l'appel du Président de la République Abdelaziz Bouteflika en faveur de la mobilisation citoyenne afin de participer et de contribuer à l'édification d'un «front populaire solide». Dans son message du 20 août dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la Journée nationale du moudjahid, le Chef de l'État avait exhorté les Algériens à se mobiliser, pour la poursuite de l'édification et de la mutualisation de toutes les potentialités de l'Algérie, et à renforcer l'édifice d'un «front populaire solide» afin de «garantir la stabilité de l'Algérie et sa résistance face à toutes les manœuvres internes et menaces externes». «Par ce front populaire solide, vous devez contrecarrer toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation de nos rangs par des interprétations erronées ou en opposition aux préceptes de notre religion. Vous devez également, grâce à ce front populaire solide, faire face à tous les fléaux, et en premier lieu la corruption et la drogue qui rongent notre économie et notre société», avait-il souligné.

La rencontre a été présidée par Rabah Lachouri, coordinateur du collectif, en présence de Mahrez Lamari, président du Comité national algérien chargé du suivi et de la mise en œuvre du programme d'activités citoyennes non gouvernementales à l'étranger. Dans un communiqué final annonçant la création du collectif, les participants à cette rencontre, des représentants du mouvement associatif, des élus locaux, des universitaires, des journalistes, des militants des droits de l'homme, des hommes de lettres et de culture et des sportifs, ont rendu «hommage mérité aux sacrifices consentis par la communauté algérienne établie en France, partie intégrante du peuple algérien, pour son combat valeureux et sa lutte héroïque contre la France coloniale et pour que vive l'Algérie libre et indépendante».