Séminaire de la Tariqa El-Kadiria en novembre : La sécurité de l’état au programme

«Le rôle du référent national dans la sécurité et la stabilité de l’État algérien», c’est le thème d’un séminaire international qu’organise, du 6 au 8 novembre prochain à Ouargla, le Commandement général de la Tariqa (confrérie) El-Kadiria en Algérie et en Afrique, dont le siège est à Ouargla. Placée sous le signe «Serment, fidélité et continuité», le séminaire, qui regroupera une cinquantaine de participants issus de pays du Maghreb, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, représentant différentes zaouias et confréries soufies, des adeptes et d’éminentes personnalités religieuses, comportera plusieurs communications et exposés sur le thème, ont indiqué hier les organisateurs. Les travaux de cette rencontre religieuse et culturelle s’articuleront, notamment autour d’axes inhérents au soufisme et ses sources, les référents nationaux et religieux, les valeurs de respect et de relation vis-à-vis de l’autre, le rôle du soufisme dans la valorisation des dimensions du référent national, les valeurs référentielles nationales et religieuses dans le patrimoine soufi, ancien et moderne. «La culture référentielle nationale et le dialogue, ainsi que leur rôle dans la lutte contre l’exagération et l’extrémisme», «Les efforts de la confrérie El-Kadiria en Algérie dans l’ancrage et la préservation de l’identité nationale et religieuse» et «La spécificité doctrinale» font partie des thèmes à débattre, lors de cette rencontre, d’après les organisateurs. Fondée à la fin de 1851 dans la localité de Rouissat (périphérie d’Ouargla), par Cheikh Sidi Mohamed Tayeb Benbrahim, dont la lignée remonte au Cheikh Sidi Aïssa Ben Si Abdelkader El-Djilani El-Baghdadi, le commandement général de la Tariqa El-Kadiria en Algérie et en Afrique, dont le siège fut reconstruit en 1880, après avoir fait l’objet, en raison de ses positions anticoloniales, de sabotage et de destruction en 1863 par les forces coloniales, a assumé un grand rôle dans la résistance populaire dans la région sous la houlette de Cherif Ben-Mohamed Benabdallah, connu sous le nom de «Sultan d’Ouargla», selon des sources historiques. La zaouia a poursuivi, durant la période postindépendance, ses nobles missions de propagation du savoir et des valeurs de l’islam, d’enseignement du saint Coran et de l’exégèse et de transmission des valeurs de fraternité, de cohésion sociale et de réconciliation, ainsi que de solidarité avec les couches défavorisées