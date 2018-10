Algérie-Chine : 60 ans d’amitié

Pas moins de 120 musiciens, à savoir 60 algériens et 60 chinois, se sont produits, lors d’une soirée, samedi dernier, fusionnant l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger avec l’Orchestre philharmonique du Grand théâtrede Shenzhen, et ce dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine, qui remontent à l’année 1958.

Soixante-dix minutes de musique symphonique exécutée par l’Orchestre philharmonique des deux pays frères, dirigé par le virtuose maestro algérien Amine Kouider, n’étaient pas suffisantes aux mélomanes de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, venus nombreux pour cette soirée commémorative qu’ils ne cessaient d’applaudir chaleureusement. Placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, sous l’égide des ministères de la culture et celui des affaires étrangères, cette soirée a témoigné de la présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, du ministre des affaires étrangères, Abdelkader Messahel, de hauts cadres de l’État et de l’ambassadeur de Chine en Algérie, Yang Guangyu, ainsi que des représentants des collectivités locales. Dans son allocution, le ministre de la culture, qui s’est félicité des relations algéro-chinoises, a affirmé que «la 60e année de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine sera célébrée durant tout le mois par les deux pays». Le ministre des Affaires étrangères s’est félicité, lui aussi, de l’excellence des relations unissant l'Algérie et la Chine, assurant que le 60e anniversaire de l'établissement de ces relations sera une aubaine pour réitérer l'attachement constant des deux pays. L’ambassadeur de Chine en Algérie, Yang Guangyu, a indiqué, dans son intervention, que le partenariat stratégique global entre la Chine et l’Algérie, deux pays «frères et partenaires», repose sur quatre points, à savoir la fierté, la confiance réciproque et la détermination, et que les deux pays sont appelés à renforcer davantage leur partenariat. Il y a lieu de noter que le choix des 60 musiciens représentant les deux pays n’est pas fortuit, il s’agit d’un chiffre qui représente les 60 années de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine, qui remontent à l’année 1958. Fidèle à sa baguette, le virtuose Amine Kouider a majestueusement dirigé les 120 musiciens. Tout était parfait ! Une soirée sans bémol, féerique et riche en émotions. Le la de la soirée a été donné avec une musique chinoise intitulée Dance of yao people. Adapté aux airs musicaux algériens (kabyle, algérois, andalou, tendi), ce morceau a été réinterprété par un quadri de musiciens algériens, il s’agit de Fouad Torqui (darbouka), de Mohamed Mammeri (bendir et karkabou), de Riad Boualem (oud), ainsi que de Hacène Belkacem au qanun. Suivi par un titre du répertoire chinois intitulé Zheng Qiufeug-I love you China, merveilleusement interprété par l’élégante soprano Lilin Liu, avant de céder la scène à son compatriote, le ténor Ma Teng, pour interpréter Capura, pour interpréter et danser la valse, ensuite, en duo avec la célèbre chanson napolitaine, publiée en 1898, O sole moi (Mon Soleil), sous les applaudissements des présents. Le programme du duo philharmonique s’est poursuivi, avec des extraits des opéras très connus, tels que La Traviata, de Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Brindizi, Rosini : Barbier de Seville, de Pierre-Augustin, Caron de Beaumarchais. Il y a lieu de noter que les hôtes de l’Opéra d’Alger on visité l’exposition de photographies dans le hall du prestigieux opéra d’Alger offert par les chinois en guise d’amitié. Parmi les photos exposées, reflétant les forts moments entre les deux pays, on pouvait distinguer, entre autres, «accord de coopération entre l’APS et l’agence Chine Nouvelle», «Signature d’un accord culturel entre M. Yaker et l’ambassadeur de Chine Tseng Tao, en juin 1964», «La délégation culturelle chinoise, conduite par le professeur Schenchii, en visite en Algérie en juin 1964», «M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères, reçoit le Maréchal Chen, vice-Premier ministre, chargé des affaires étrangères de Chine».

Sihem Oubraham