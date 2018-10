Migrants africains : L’Algérie a traité le dossier de manière positive

L'Algérie a traité de manière «positive» le dossier des migrants clandestins africains, ont estimé hier à Chlef les participants à une journée d'étude sur «L'immigration clandestine des Africains : réalité et enjeux», assurant que ces derniers avaient bénéficié d'une bonne prise en charge jusqu'à leur rapatriement vers leur pays d'origine. Les intervenants lors de cette rencontre, organisée par les bureaux locaux des Scouts musulmans algériens (SMA) et du Croissant-Rouge algérien (CRA), avec la participation de professeurs et nombre d'acteurs du mouvement caritatif et humanitaire, ont abordé le concept de l'immigration clandestine et les causes ayant poussé les ressortissants des pays subsahariens à venir se réfugier en Algérie, en tant que terre d'asile pouvant apporter une sécurité socioéconomique. «Cette journée vise à aborder deux aspects liés à la migration africaine, le premier d'ordre promotionnel pour mettre en lumière «le rôle et les efforts positifs de l'Algérie» dans le traitement de ce «dossier sensible», tandis que le second volet est relatif à la formation des jeunes commandants scouts sur la manière d'aborder ce genre de questions humanitaires», a expliqué le Commissaire de wilaya des SMA, Bensouna Kamel. Le même responsable a souligné, à l'occasion, les efforts consentis par l'Algérie dans la prise en charge des migrants africains clandestins, au même titre que leur rapatriement après accord avec leurs pays d'origine, rappelant «les positions humanitaires du peuple algérien». Il a, en outre, souligné la «perspicacité des autorités publiques dans le traitement de ce dossier, loin des tensions que certaines organisations ont tenté de créer sous affirmations fallacieuses d'atteintes aux droits humains». La rencontre a abordé le quotidien du citoyen algérien qui a eu à cohabiter avec les ressortissants africains, a ajouté M. Bensouna, et les défis rencontrés par les autorités publiques lors de leur accueil, de leur prise en charge et leur rapatriement, conformément aux conventions internationales établies dans ce domaine. Djilali Sbaihia, représentant du CRA à Chlef, a également loué les conditions d'accueil réservées aux migrants subsahariens en Algérie, affirmant que leur « rapatriement s'est fait sur demande express de leurs pays d'origine». «L'Algérie est historiquement réputée pour ses positions en faveur des droits de l'homme», a soutenu M. Sbaihia, signalant, à ce propos, le rapatriement de deux vagues de migrants clandestins accueillis à Chlef, la première englobe 144 migrants et la deuxième 345, et ce dans de très bonnes conditions au plan hébergement, restauration et prise en charge médicale.

L'opportunité a permis à de nombreux jeunes commandants scouts de s'informer auprès de leurs aînés, tant des SMA que du CRA, sur la meilleure manière d'aborder et de traiter ce type de question humanitaire.