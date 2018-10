Habitat : accélérer la cadence de réalisation

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé, hier à Alger, qu'il sera procédé à la livraison d'«un grand nombre» de logements de différentes formules et à l'attribution d'aides à l'habitat, le 1er novembre prochain, coïncidant avec le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

Intervenant en marge d'une réunion de travail avec les directeurs de l'habitat des 48 wilayas, dans le cadre des rencontres périodiques pour l'évaluation de la performance du secteur, le ministre a précisé que les efforts se poursuivaient pour accélérer la cadence de réalisation, afin de livrer les logements dans les délais fixés.

Soulignant qu'«un grand nombre» de logements sera livré le 1er novembre prochain, à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, M. Temmar a mis l'accent sur la nécessaire coordination entre les directeurs du secteur dans toutes les wilayas du pays, à l'effet d'assurer un suivi périodique et faire face aux différents obstacles susceptibles de retarder la livraison des projets de logements, toutes formules confondues.

Lors de cette rencontre, M. Temmar a évoqué plusieurs formules de logement, notamment le logement rural, exprimant à cet effet l'intérêt qu'accorde son secteur au suivi de cette formule et à la coordination entre tous les intervenants, outre le logement public aidé (LPA), dont la relance nécessite un suivi régulier de la part des directeurs de l'habitat des wilayas, du fait que ses projets sont confiés à des promoteurs immobiliers publics et privés. Le ministre a abordé, également, les préparatifs du lancement du programme AADL au titre de l’année 2019 pour la réalisation de 90.000 unités, mettant en avant la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation au niveau des chantiers du logement locatif. Lors de ladite rencontre, une «feuille de route» a été élaborée pour garantir le suivi mensuel des projets du secteur, et ce en associant tous les intervenants aux projets de réalisation pour réaliser des résultats concrets sur le terrain. Pour rappel, M. Temmar avait affirmé récemment, lors de ses visites de terrain, que tous les souscripteurs de l’AADL bénéficieront de logements, insistant sur la mobilisation à cet effet de tous les moyens financiers et humains.