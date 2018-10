Notre Forum rend hommage à Abdelmalek Temmam : Dévouement, discrétion et efficacité

Abdelmalek Temmam, premier directeur du quotidien El Moudjahid, né dans le feu du combat, revient cette semaine, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, marqué par la présence de la moudjahida Djamila Boupacha, a revisité, hier, le parcours de celui qui choisit El Moudjahid comme titre au porte-voix de la Révolution, tout en répondant à ceux qui y trouvaient des connotations religieuses, «devant tant de crimes, tant de misère, tant de souffrances, il n’y a pas de luttes suffisamment saintes».

Ils sont nombreux à ne pas savoir qu’Abdelmalek Temmam a été le premier directeur, dès le lancement du journal El Moudjahid, et a assumé ce poste jusqu’au mois de février 1957, lorsque la publication était éditée à Alger. De nombreuses sources en témoignent. Mohamed Atbi, désigné par la famille Temmam, pour présenter la biographie de ce moudjahid de la première heure, a cité l’ouvrage de Pierre Chaulet, le Choix de l’Algérie, et celui de l’historien Gilbert Meynier, dans son livre Histoire intérieure du FLN. Et comme les paroles s’en vont, et les écrits restent, Abdelmalek Temmam avait déclaré, en 1974, dans une interview au journal El Moudjahid, que c’ était lui qui a été chargé par les dirigeants de la Révolution de créer un journal, et que c’était lui qui avait rédigé l’éditorial du premier numéro, intitulé «Bulletin de naissance», contrairement à la croyance qui l’a attribué au chahid Abane Ramdane. Dans cet édito, il y avait mis tout son talent de rédacteur, où il avait écrit : «Ce n’était, certes, pas trop tôt qu’un organe du maquis vienne combler un vide certain pour faire connaître au peuple algérien en lutte et au monde polarisé par la guerre d’Algérie, la voix de nos combattants. El Moudjahid, s’ajoutant à Résistance Algérienne, sera le porte-parole autorisé du FLN et le miroir de l’Armée de Libération Nationale.» Mais qui est donc cet homme qui savait aussi bien manier la plume que le sens du verbe ? Abdelmalek Temmam est né le 25 février 1920, à Alger. Son enfance, il la passera à La Casbah, où il avait effectué ses études primaires dans la mythique école Fateh. C’était un bon élève. Grand sportif, il adhérera à la section gymnastique du club sportif de l’AGVGA, et un peu plus tard, en 1940, il s’inscrira au club de basket du Mouloudia d’Alger. Un club connu pour être l’école du nationalisme. En effet, Temmam adhère, dès 1941, au PPA. Ali Atbi, en évoquant les multiples vies du défunt moudjahid, considère que sa vie de militant se composait de trois phases : avant 1954, entre 1954 et juin 1957 (date de son arrestation) et enfin la période d’incarcération jusqu’à l’indépendance. Avant le déclenchement de la Révolution de Novembre, et investi dans le mouvement national, il écrivait des articles qu’il publiait dans quelques revues et journaux clandestins. Avec un penchant pour l’écriture et un grand intérêt pour l’économie et la politique, il avait, dès son entrée au PPA, fait partie du comité de rédaction du journal du parti. Très proche de Benyoucef Benkhedda,, il avait fait partie du comité de rédaction du journal l’Algérie Libre. En 1941, il avait rejoint le Comité d’Action Révolutionnaire Nord-Africain. Convaincu que l’ennemi de son ennemi était son ami, le rôle du CARNA était de gagner la collaboration de l’Allemagne en faveur du mouvement national. La seconde partie de sa vie de militant se caractérisera par plus d’actions et par des responsabilités plus importantes. En effet, pas longtemps après avoir rejoint les rangs du FLN, décision qui coulait de source, il participera, au mois d’août 1955, avec Ahmed Ben Bella, aux discussions de San Remo en Italie. Discussions qui allaient aboutir à l’entrée des centralistes au FLN. Présenté, par Gilbert Meynier et Mohamed Harbi, comme l’idéologue du FLN, Temmam a joué un grand rôle, lors de sa participation au Congrès de la Soummam. Membre suppléant du Congrès, puis membre suppléant du CNRA, il en a été l’un des inspirateurs. Il avait été l’un des principaux concepteurs et rédacteurs du volet économique de la plate-forme du Congrès de la Soummam. Quelques mois plus tard, au mois d’octobre 1956, il était chargé d’une mission à Paris auprès de la Fédération de France, pour expliquer les textes du Congrès. De février à juin 1957, après l’arrestation de Brahim Chergui, il avait été désigné chef de la zone autonome d’Alger. Après la grève des 8 jours, il était devenu le seul représentant officiel du CCE. Au mois de juin 1957, il est arrêté. Condamné à 10 ans de prison, il écopera sa peine dans plusieurs prisons. Son incarcération n’a pas mis fin à son engagement, car, durant sa période de détention, il avait, avec Brahim Chergui et Mohamed Alaoui, formé des groupes, dont le but était de combattre l’administration et de maintenir le moral des détenus. À l’indépendance, il occupera plusieurs postes à responsabilités. Le premier, au regard de son profil, a été celui de Directeur général du Plan et des Études économiques. C’est lui qui a été chargé de l’édification d’une première banque nationale algérienne à caractère commercial, strictement orientée vers le développement de l’économie du pays. La BNA avait officiellement vu le jour, au mois de juillet 1966. Après l’avoir dirigé durant les premières dix années, il sera nommé, au mois de février 1976, ministre des Finances. En dépit d’une grave maladie, il continuera à assumer ses fonctions comme le font les hommes de haute stature. Il est rappelé à Dieu le 11 février 1978. Son grand ami, Si Ali Abdelhamid, le dernier membre du comité central du PPA, malgré le poids de l’âge et de la maladie, a tenu à assister à l’hommage. «Il jouait dans l'équipe de basket-ball du Mouloudia d'Alger, et, moi, j'étais à l'USMA. Mais, sur le plan politique, on était engagés sur les mêmes principes et objectifs, parce qu'il s'agissait de l'intérêt du pays. Je me souviens qu'on a décidé de boycotter ensemble, le service militaire obligatoire, à travers la distribution de tracts, afin de sensibiliser nos concitoyens», se souvient encore Sid Ali Abdelhamid, du haut de ses 98 ans. Ses amis et tous ceux qui l’ont connu, comme Laïd Lachgar et le commandant Bousmaha, gardent de lui l’image d’un homme dévoué, discret et efficace dans la tâche.

Nora Chergui