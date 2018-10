Célébration de la Journée nationale de la presse : Sous le signe de la promotion de la paix

Le journaliste algérien sera à l’honneur, demain, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, instituée en 2013 par le Chef de l’État, M. Abdelaziz Bouteflika, et correspondant à la date du 22 octobre de chaque année. La commémoration de cet événement sera, notamment marquée par la remise du «Prix du Président de la République du journaliste professionnel», placé, pour sa quatrième édition, sous le thème du «Vivre ensemble en paix». Organisée par le ministère de la Communication, cette compétition intellectuelle a enregistré, cette année, près de 300 participations, soit autant d’œuvres dont les auteurs ont été inspirés par le thème, hissé, rappelle-t-on, au rang d’une Journée universelle depuis l’adoption d’une résolution à l’unanimité par les Nations unies. À voir l’engouement qu’a suscité la 4e édition du concours du journaliste professionnel en termes de participation, cela nous renseigne, si besoin est, sur la disposition, voire l’engagement des journalistes à contribuer efficacement à la promotion de la culture de la paix et la consolidation du principe de l’unité nationale dans la diversité d’opinions et l’attachement au pluralisme démocratique. Il est en effet des missions des médias «de contribuer à la consolidation de la démocratie, des droits de l’homme et à la consécration du développement durable», a affirmé le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, lors de son intervention, jeudi, à l’ouverture de la Conférence nationale sur le rôle des médias dans la consécration des valeurs du vivre ensemble en paix, qu’a abrité Mostaganem.

La paix et la stabilité dont jouit le pays, sous la gouvernance judicieuse du Président de la République, constituent indéniablement cet acquis qu’il y a lieu de promouvoir sans cesse, mais aussi de le mettre à l’abri de toute menace. Dans cette optique, la mobilisation du journaliste, à travers ses écrits tendant à sensibiliser davantage le citoyen, et plus que recommandée. Cela d’autant plus que le pays évolue dans une atmosphère régionale en proie à des conflits chroniques, mais aussi l’Algérie est très souvent au centre de campagnes de dénigrement et de viles manipulations orchestrées par des cercles, que sa souveraineté de décision à la fois politique et économique dérange.

Face à de telles menaces bien réelles, le journaliste est sans nul doute plus que jamais conscient de son rôle, celui de déjouer toute tentative de déstabilisation où de remise en cause des acquis consacrés dans divers domaines. Le soutien de l’État dans cette démarche est garanti, et pour s’en convaincre, il suffirait de rappeler l’engagement à maintes fois réaffirmé par le Président de la République quant à doter la presse nationale des mécanismes juridiques et des différentes formes de soutien à même de lui permettre de s’acquitter de ses nobles missions, sans aucune restriction de la liberté.

La libre expression de la presse demeure, à ce propos, une réalité très enviée dans nombreux pays du monde arabe, y compris ceux de notre voisinage immédiat. Idem pour ce qui est du respect des règles de l’éthique et de la déontologie caractérisant le paysage médiatique national fait de plus de 150 publications et une multitude de chaînes de télévision, en sus du foisonnement des sites internet d’information. Voilà donc un constat qui impose de lui-même les défis à relever pour la corporation. Des défis qui s’articulent, d’abord et avant tout, en termes d’accès aux nouvelles technologies que l’on peut qualifier d’arme redoutable dans le domaine de l’information. Le duel existant entre la profession de journaliste et l’envahissement du Net, plus précisément la multiplication des réseaux sociaux, place le journaliste devant l’obligation d’une créativité constante, sans jamais se départir de sa crédibilité dans l’accomplissement de sa mission d’informer.

L’autre défi pour la presse algérienne, sur lequel s’accordent d’ailleurs tous les concernés, est celui d’harmoniser les rangs de la corporation par le recours à parfaire son organisation, à même de mieux défendre ses intérêts, notamment d’ordre socioprofessionnel. Rien de plus affligeant pour un journaliste, que de savoir que son confrère de tel où tel organe n’a pas perçu son salaire depuis des mois…

Karim Aoudia