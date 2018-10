Enseignement supérieur : faciliter la communication avec les étudiants

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a instruit les directeurs des établissements de l’enseignement supérieur afin d’améliorer la communication institutionnelle par tous les moyens possibles, notamment l’actualisation des sites web des universités pour faciliter l’accès à l’information à tous les intervenants du secteur.

Cette décision intervient suite aux problèmes rencontrés par les étudiants qui ont été incapables d'accéder aux informations via les sites internet «non-actualisés» des universités, ou de contacter les responsables des établissements d’enseignement supérieur. Aussi, le manque de la culture de communication entre les responsables, les travailleurs et même les enseignants a créé une situation de blocage qui s’est même répercutée sur les étudiants.

De ce fait, le ministère de l’Enseignement supérieur qui accorde un intérêt particulier à la communication, compte tenu de l’importance et du rôle de l’information dans les universités et les établissements de recherche, a sommé dans sa dernière correspondance parue le 11 octobre 2018, les responsables des établissements à améliorer la communication institutionnelle.

L'instruction stipule que le directeur de l'établissement universitaire est tenu de maîtriser l’opération de communication au niveau de son institution, en termes d’accès à l’information, et de communication entre les acteurs de l’établissement et son environnement.

Le ministre a ainsi appelé à l'amélioration des sites web en mettant en place un administrateur chargé du suivi quotidien du site Internet, en coordination avec les différents services de l’établissement universitaire afin d’actualiser son contenu de manière régulière, en incluant toutes les informations et les documents d'intérêt pour les étudiants, les enseignants, les employés et les citoyens. L’objectif est également de faire connaître les réalisations au niveau de l'université, à travers la publication du site, en deux langues : nationale et une langue étrangère vivante.

Le ministre a souligné l'importance de la communication avec les médias, en les tenant régulièrement informer de manière appropriée et en les invitant à couvrir les activités et les événements organisés par l’établissement.

Le ministre a souligné également l'importance de promouvoir la culture du dialogue à travers la communication régulière et permanente avec les étudiants et les enseignants. Une méthode qui devrait être adoptée, selon le ministre, dans toutes les circonstances ordinaires et extraordinaires.

Aussi, il est demandé aux responsables des universités d’utiliser des technologies de l’information et de la communication disponibles pour communiquer directement avec les étudiants, les enseignants et les employés sans exclusion, de prêter une oreille attentive à leurs préoccupations et avis qu’ils expriment à travers les espaces consacrés par l’université à cet effet à l’image des réseaux sociaux, tout en exigeant des rapports périodiques rédigés tous les trois mois sur les préoccupations et les opinions exprimées et les solutions proposées.

Salima Ettouahria